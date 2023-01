PAREGGIO A 2-2 TRA FC ALGHERO E SPORTING URI

Gli algheresi tentano di impostare delle azioni in avanti, ma non riescono nell'intento. Si va al 41° e Bellinzis blocca un tiro dalla distanza di Roberto Pinna. Al 45° calcio di rigore a favore della Fc Alghero per fallo su Fofana. Dal dischetto calcia Nemore che spiazza Zirolia e sigla il meritato pareggio. Si va al secondo tempo e la Fc Alghero è costretta ad una serie di sostituzioni per infortunio. Proprio uno dei nuovi entrati, Satta, porta in vantaggio i giallorossi con un bel tiro dal limite al 59°, ribaltando il risultato. I giallorossi di mister Zani, forti del vantaggio sembrano giocare con maggiore tranquillità rispetto al primo tempo, ma, al 75° su calcio di punizione dei padroni di casa , nel tentativo di allontanare la palla, Cherchi colpisce all’indietro e supera Bellinzis in uscita disperata e porta la gara sul 2-2. Nel finale la Fc Alghero pressa gli avversari e all’85°, dopo una punizione di Catogno che crea qualche grattacapo ai padroni di casa, va vicino al gol con Alessandro Sanna che impegna severamente Zirolia.





Al primo minuto di recupero i padroni di casa vanno vicini al gol colpendo il palo destro con un tiro ravvicinato di Roberto Pinna. Un finale al cardiopalma con l’arbitro che, dopo 5 minuti di recupero, manda tutti negli spogliatoi. Tabellino Sporting URI: Zirolia, Delogu, Rubattu Gabriele, Chessa, Achenza, Sechi Vittorio, Sechi Pierpaolo, Lisai, Pinna Francesco (89° Addari), Pinna Roberto, Rubattu Alessandro (80° Baldino). Allenatore: Scanu A disposizione : Porcu, Frau, Piras, Canu. Fc ALGHERO: Bellinzis, Carbone (46° Cariga), Cingotti (49° Gallo), Ardu, Sanna Michele, Gnani, Nemore (53° Catogno), Rizzu (66° Sanna Alessandro), Cherchi, Carta, Fofana (46° Satta). Allenatore: Zani. A disposizione: Serra, Campus, Delias, Moro. Arbitro: Arru di Sassari Reti: 34° Chessa, 45° (r) Nemore, 54° Satta, 75° (aut.) Cherchi.

La Fc Alghero si conferma capolista del girone F di Terza Categoria, questa volta in compagnia del Mara, andando a conquistare un prezioso punto sul difficile campo dello Sporting Uri. 2 – 2 il finale di una partita tirata e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Gli algheresi, privi di alcune pedine importanti, e con diversi giocatori reduci da infortuni e influenza, hanno tenuto testa a un avversario tosto che, non a caso, si trova nei piani alti della classifica. Buon avvio per la Fc Alghero che cerca spazi in avanti anche se il primo vero tiro in porta è a favore dei padroni di casa con Bellinzis che, su calcio d’angolo, blocca in due tempi. Dopo un insidioso tiro dalla distanza, al 18° lo Sporting Uri colpisce la traversa con Roberto Pinna dal limite. Al 34°, défaillance difensiva algherese, e i padroni di casa si portano in vantaggio grazie a Chessa che insacca da pochi passi alle spalle di Bellinzis.