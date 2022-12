L'FC Alghero batte l'atletico Muros

Si va al secondo tempo e dopo un minuto Nemore cala il tris con un imprendibile rasoterra dal limite. Al 48° Nemore in contropiede sfiora il quarto gol con Dessole che ribatte la conclusione ravvicinata. Girandola di sostituzioni in casa Fc Alghero con Delias, da pochi secondi in campo, che sigla il 0-4 al 56°. Al 59° è la traversa a negare la gioia del gol alla magistrale punizione dal limite di Alessandro Sanna. Algheresi padroni del campo e al 78° fanno cinquina ancora con Delias che festeggia la sua doppietta personale. All’80° Cherchi a porta vuota calcia alto. L’Atletico Muros non molla e all’81°, su punizione dal limite, sigla il gol della bandiera con Merella. Rete che fa perdere l’imbattibilità alla squadra giallorossa dopo 621 minuti. Vittoria meritata per la Fc Alghero e tre punti che portano la squadra a quota 21 punti in attesa del bigmatch di domenica prossima, sul campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo, contro il Centro Storico Sassari.

Anche a Muros la Fc Alghero si conferma imbattibile nel girone F della Terza Categoria. I giallorossi, su un campo reso molto pesante dalla pioggia, hanno faticato un po', ma alla fine hanno dimostrato di vincere con merito per 1 – 5. Si parte e la Fc Alghero, al primo vero affondo , al 6°, passa in vantaggio: cross di Nemore dalla destra con il difensore di casa Mura che, nel tentativo di liberare l’area, devia la palla alle spalle del proprio portiere. Un minuto dopo giallorossi vicino al raddoppio con Michele Cherchi che, da pochi passi, colpisce la base del palo sinistro. Al 22° primo tiro in porta per l’Atletico Muros con Echfaoui che impegna Bellinzis a terra. Gli algheresi provano ad imbastire azioni d’attacco, ma il campo pesante non agevola Cherchi e compagni. Si va al 33° e Michele Cherchi, su assist di Nemore, sfiora il gol con un bel colpo di testa. Ancora Cherchi protagonista al 35° con l’estremo difensore di casa Dessole che blocca sulla linea di porta. Dopo diversi tentativi Michele Cherchi al 38° sigla il meritato gol con un preciso colpo di testa.