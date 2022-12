Un’agguerrita Web Project Sottorete perde contro la prima in classificata l’Airone Tortolì nella quarta giornata di Serie C di pallavolo





Il resto del secondo set ha visto predominare a fatica Airone Tortolì che ha vinto il set per 25 a 20. L’airone Tortolì ha preso il sopravvento nell’ultimo set chiudendolo per 25 a 7. La Web Project Sottorete ha lottato e ci ha provato fino all’ultimo.





Vede il bicchiere mezzo pieno il mister Guido a fine gara: “Una reazione dalle scorse gare c’è stata. Ripartiamo da quello. Paghiamo sicuramente i troppi errori commessi. Siamo nella fase della ripresa. La prossima gara a Cagliari sarà rivelatrice di questo. Sono fiducioso, l’importante è che i ragazzi giochino senza paura facendo quello che sono capaci di fare.”





Così a fine gara la banda Gabriele Sghirru: “Abbiamo iniziato con tanta voglia di divertirci ma comunque hanno giocato meglio gli avversari facendo meno errori di noi. Abbiamo giocato contro la prima in classifica e finora abbiamo incontrato le più forti del campionato Per le prossime gare dobbiamo tirare fuori la grinta e avere più fiducia in noi stessi”.





Il prossimo impegno per la Web Project Sottorete sarà fuori casa sabato 3 dicembre contro il Cus Cagliari alle 19.30. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.

Sabato scorso si è disputata la quarta gara del campionato di serie C di pallavolo. La Web Project Sottorete ha affrontato la Airone Tortolì nella palestra della scuola media Maria Carta di Via Malta ad Alghero. Un incontro affrontato a viso aperto da entrambe le squadre. Il primo set è stato dominato dai ragazzi di Tortolì che hanno avuto la meglio sulla determinazione della Web Project Sottorete. Per gli uomini di Mister Guido il secondo set ha portato qualche piccola soddisfazione riuscendo a infilare una serie di 4 punti consecutivi che hanno portato l’incontro ad una sostanziale parità.