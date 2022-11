Al via la stagione del Ciclocross, Allievi dell’Alghero Bike ottengono ottimi risultati





Grande prova di Gabriele Carboni, nella batteria dei 40 minuti, che arriva al 3° posto nella categoria Junior e 4° posto assoluto. Buone le prestazioni di Luciano Catogno, 3° e Gigi Ruiu 6° nei Master 6, Giovanni Manzottu 3° nella Master 7. Un po di sfortuna per Onofrio Ruiu costretto ad abbandonare la gara prima della fine per problemi muscolari. Alghero Bike informa che le attività della scuola di ciclismo sono aperte a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni e si svolgono settimanalmente il lunedì e il mercoledì, dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo comunale di Olmedo. Per ricevere maggiori informazioni: www.infoalgherobike.it

Grande giornata di ciclismo quella di ieri a Monserrato per il secondo Trofeo di Ciclocross città di Monserrato Organizzata dalla Donori Bike Team, dove gli allievi dell’Alghero bike hanno ottenuto ottimi risultati. Mattia Solferino, vince nella sua categoria, Allievi del 2° anno e arriva 2° assoluto nella batteria dei 30 minuti. Buona anche la Prima esperienza dei giovani G6, Gabriele Dedola e Gabriele Sanna, che , in attesa del salto di categoria, a breve potranno competere a tutti gli effetti tra gli Esordienti.