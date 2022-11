FC ALGHERO IN CASA DEL NEW CODRONGIANOS

“Siamo pronti ad affrontare il New Codrongianos – sottolinea l'allenatore algherese - Abbiamo lavorato bene in settimana e i ragazzi sono carichi. Dovrò fare a meno di qualche giocatore per problemi fisici, ma sono sereno perché ho un gruppo omogeneo di ragazzi eccezionali e chi va in campo da sempre il massimo e lotta per la maglia giallorossa”. Sul fronte societario, il Presidente Andrea Alessandrini evidenzia l'importanza del gruppo: "Domani ci aspetta la nostra terza partita di campionato contro il New Codrongianos, come ogni partita sarò il primo supporter dei miei ragazzi. Sono convinto che sarà l’occasione per vedere tanti giovani del territorio giocare divertendosi, questo è ciò che più conta per me".

Impegno esterno, questo sabato, per la Fc Alghero contro il New Codrongianos nella terza giornata di andata del campionato di Terza Categoria di calcio, girone F. La gara si giocherà sul campo comunale di Caniga (Sassari) con calcio di inizio alle ore 18. I giallorossi arrivano da due vittorie (0-1 contro Marzio Lepri Torres e 3-0 in casa contro il Nughedu) e intendono allungare la striscia positiva contro un avversario che rappresenta una incognita. In casa Fc Alghero, il tecnico Pippo Zani, viste alcune assenze, presenterà qualche novità nella formazione iniziale, rispetto alle due precedenti gare.