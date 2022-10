Sport Terza sconfitta consecutiva per l'Amatori Rugby Alghero

24-18 il punteggio finale. Nei primi dieci minuti di attacco del Biella, Alghero resiste, nonostante diversi tentativi di marcatura pesante da maul, Biella non mette a segno un calcio di punizione e Alghero allunga. Non si ferma e al 17’ trova la meta per mano dell’estremo Joshua May che non trasforma. Al 20’, da touche nei ventidue giallorossi , fanno avanzare la maul quanto necessario a segnare la prima meta che porta lo score 7-8 per tutto il primo tempo. Nella ripresa, tre mete per i gialloverdi. Alghero si riprende la scena e con una rolling maul riuscita al secondo tentativo riportandosi sotto il break. I giallorossi continuano ad attaccare, ma gli avversari intercettano l’ovale sulla metà campo segnando la meta del bonus al 77’. Mancano pochi minuti, difficile per Alghero cambiare il risultato, tuttavia senza perdere di vista il bonus difensivo, dalla piazzola arriva il calcio che consente di aggiudicarsi i tre punti necessari a tornare a casa quanto meno con il bonus difensivo. Coach Lo Greco sa che la strada è in salita e c'è tanto lavoro da fare, ma è rimasto soddisfatto dal clima di coesione che si sta creando in squadra. I ragazzi hanno provato a fare del loro meglio, in alcuni momenti sono stati anche temibilissimi...nonostante il punteggio finale, si intravedono dei miglioramenti. Confidiamo nelle prossime gare per averne conferma.