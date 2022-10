L’ALGHERO ESPUGNA OLMEDO E VOLA IN TESTA

L’Olmedo alza il baricentro concedendo maggiori spazi e la formazione giallorossa ne approfitta per colpire. All’11’ Giovanni Pinna raddoppia sfruttando una disattenzione difensiva dei padroni di casa. Poi al 16’ Livesi, ben servito in profondità, firma il terzo gol. Al 38’ Mereu sigla il poker dopo un batti e ribatti che sembrava infinito. Nel finale c’è gloria anche per Serra che trasforma un calcio di rigore concesso per una trattenuta in area di Pinna. «Nel primo tempo non siamo stati brillantissimi – ammette l’allenatore algherese Gianni Piras – poi ho cercato di sistemare la squadra con un modulo diverso e abbiamo preso campo. Complice il gol a inizio ripresa, gli avversari si sono alzati un po’ concedendo più spazi, che noi abbiamo abilmente sfruttato portando a casa un risultato importante».





L’Alghero guida momentaneamente la classifica del girone E di Prima Categoria con 10 punti. Nel prossimo turno (martedì 1 novembre) è in programma il match casalingo al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia contro il Monte Alma.





TABELLINI ALGHERO – OLMEDO 0-5 OLMEDO: Garofalo, Palmisano, Murgia, Amoroso, Carboni, Gnani, Pinna, Spanu (32’ st Paolino), Zerauschek (12’ st Mameli), Sechi, Asia. In panchina: Lombardo, Paolino, Carboni, Scala, Riu, Cocco, Mura, Silanos. Allenatore: Giuseppe Serra ALGHERO: Sechi, Caddeo (37’ st Caria), Marco Tedde, Mereu, Correddu, Urgias, G. Pinna, Libi (12’ st Mula), Livesi (22’ st Serra), Guerriero (20’ st Martinez), Marras (17’ st P. Pinna). In panchina: Sotgiu, Sini, Riu, Puddu. Allenatore: Giovanni Piras Marcatori: 5’ st Caddeo, 11’ st G. Pinna, 16’ st Livesi, 38’ st Mereu, 47’ st Serra

L’Alghero trova la terza vittoria consecutiva a Olmedo: 5-0 sui biancoverdi con i gol tutti siglati nella ripresa. Ad andare in rete per i giallorossi Caddeo, Giovanni Pinna, Livesi, Mereu e Serra. Primo tempo che si chiude a reti inviolate, nonostante un buon inizio da parte della squadra di Gianni Piras. Poco prima dell’intervallo Giovanni Pinna va vicinissimo alla marcatura, mentre l’Olmedo vede annullarsi un gol per fuorigioco. Nella ripresa l’Alghero entra in campo con un altro piglio e al 5’ trova il vantaggio con Caddeo sugli sviluppi di una punizione battuta da Mereu.