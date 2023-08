L’evento We Can Race fa tappa all’Autodromo di Mores

Nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2023 farà tappa presso l’Autodromo nazionale Franco di Suni di Mores l’atteso evento We Can Race, appuntamento itinerante che ha già riscosso un grande successo in altre città italiane e che ora si appresta, appunto, a deliziare gli appassionati di motori della Sardegna.

We Can Race è un evento assolutamente “sui generis”: di norma ci si reca presso gli autodromi per assistere a delle gare, ma quest’appuntamento consentirà invece a tutti gli interessati di mettersi alla guida di una supercar e di provare l’ebbrezza di guidarla sulla celebre pista dell’Autodromo di Mores.

La società organizzatrice, We Can Race appunto, dispone di un parco auto da sogno, le quali vengono messe a disposizione dei clienti nell’ambito dei vari eventi organizzati sul territorio nazionale.

Ma che auto sarà possibile guidare in quel di Mores? Andiamo a scoprirlo!

Quali auto verranno messe a disposizione presso l’Autodromo di Mores

L’elenco di vetture che saranno messe a disposizione per la tappa sarda di We Can Race è davvero nutrito e comprenderà auto che non erano mai state messe a disposizione sull’isola.

Per quel che riguarda le Ferrari, saranno disponibili una Ferrari 458 Italia, una Ferrari 488 GTB, una Ferrari Portofino, una Ferrari F8, una Ferrari 296 GTB e una Ferrari 812 Superfast.

Quanto a Lamborghini, si potrà scegliere tra una Huracan, una Huracan Evo ed una Huracan Sto, e non mancheranno bolidi di altri brand come la Giulia Alfa Romeo Quadrifoglio, la BMW M4 Competition, la Porsche 911 GT3 RS e tante, tante altre ancora.

Per vivere quest’esperienza non occorrono particolari requisiti

A questo punto ci si starà legittimamente chiedendo: ma per guidare queste auto da sogno è necessario essere dei piloti? Bisogna avere esperienza nella conduzione di auto così potenti? La risposta è no.

Questo servizio si rivolge assolutamente a chiunque, è sufficiente disporre di una semplice patente B per potersi mettere alla guida di queste auto meravigliose.

Ovviamente, nulla è lasciato al caso dal punto di vista della sicurezza: la società organizzatrice, infatti, tiene dei briefing preliminari in cui vengono illustrati alcuni aspetti di particolare rilevanza per una guida corretta, viene messo a disposizione a bordo un istruttore qualificato e si seguono tutte le procedure idonee a scongiurare qualsiasi rischio.

A chi vive l’esperienza, inoltre, sono assicurati dei servizi ulteriori quali l’accesso al pit-lane dell’autodromo, il rilascio di un attestato di partecipazione, l’effettuazione di un giro di ricognizione, coperture assicurative RC e kasko e molto altro ancora, senza trascurare varie opportunità di personalizzazione del pacchetto.

La prenotazione può già essere effettuata sul sito ufficiale di We Can Race

Chi desidera vivere quest’esperienza presso l’Autodromo di Mores può già effettuare la prenotazione sul sito Internet ufficiale di We Can Race, nella sezione dedicata, appunto, agli eventi in programma presso l’Autodromo di Mores.

Ovviamente, non è necessario che l’esperienza venga acquistata per sé stessi, anzi questa può essere un’idea molto azzeccata se si vuol fare un regalo ad una persona appassionata di motori, o semplicemente propensa a vivere delle esperienze nuove ed accattivanti.