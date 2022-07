Vento de l'Alguer: Vitamina e Viva si aggiudicano il trofeo onda blu

Le previsioni meteo, confermate da una pressoché totale assenza di vento al momento del consueto briefing di metà mattina, hanno in parte limitato la partecipazione e fatto perfino temere l’annullamento delle prove in programma ma fortunatamente il forte aumento della temperatura nell’entroterra ha innescato verso mezzogiorno un debole ma sufficiente vento di libeccio che ha poi consentito l’inizio ed il regolare svolgimento della manifestazione. La prima delle due prove disputate si è svolta con un vento di 5-6 nodi lungo un breve percorso a bastone con partenza dalle acque antistanti il porto di Fertilia. Lo stesso vento, aumentato fino a 15-16 nodi, ha poi consentito, con lo stesso cancello di partenza ed arrivo ed un classico percorso a triangolo, una seconda prova con ben più lunga e piacevole.





Le classifiche finali hanno visto primeggiare nella classe SPI Vitamina dell’armatore Antonello Casu davanti a Gagliarda e Luna Storta nettamente prime in tempo reale nelle due prove disputate. La classifica compensata NOSPI ha invece premiato Viva di Franco Moritto. Al di là delle prestazioni dei diversi skipper ed equipaggi tutti molto agguerriti e ben coordinati, anche in questa occasione la compensazione con rating F.I.V. ha indubbiamente favorito e premiato due barche “datate” rispetto a quelle più moderne che pur primeggiando in tempo reale “pagano” e vengono poi superate nel complessivo risultato finale compensato. Nuovo appuntamento in mare il prossimo 21 agosto con il VI Trofeo Associazione Culturale Giuseppe Freschi, quarta tappa del Vento de l’Alguer – Porto di Alghero 2022.

Domenica scorsa si è disputato il Trofeo ONDA BLU - XII Memorial Marco Caula, terza giornata del calendario 2022 del Campionato di vela d’altura VENTO DE L’ALGUER - PORTO DI ALGHERO organizzato dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana.