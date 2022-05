Sport Contu campione regionale della Fijilkam juniores - Ottimi risultati per il karate algherese

Ottimi risultati per il karate algherese nel campionato regionale della Fijlkam, svoltosi recentemente ad Arzachena. L’atleta Antonio Contu, infatti, allenato dal maestro 6°dan Maurizio Gobbino e già vincitore in passato di titoli regionali in altre categorie, ha confermato il suo valore affermandosi come uno degli atleti più competitivi dell’isola. Contu, oltre a vincere il titolo regionale di categoria juniores, ha strappato il pass per il campionato italiano Fijlkam in programma il 20, 21 e 22 maggio ad Ostia, competizione a cui possono partecipare solo i campioni regionali.