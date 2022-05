La Web Project Sottorete promossa in serie C - Dopo 15 anni la pallavolo maschile algherese ritorna in serie C





La Web Project Sottorete ce l’ha fatta. I ragazzi di Alghero vincono la gara finale dei playoff del campionato maschile di Serie D della FIPAV, battendo la ASD Sirio Orosei per tre a uno. La gara è dominata dai ragazzi di mister Guido che vincono agevolmente i primi due set che si concludono con il risultato di 17 a 25 e 10 a 25. Nel terzo set gli algheresi perdono, giocando punto a punto per 25 a 23. Nel quarto e decisivo set ristabiliscono l’ordine e vincono per 15 a 25 laureandosi ufficialmente campioni e raggiungendo la promozione al campionato di serie C per la prossima stagione.





A fine gara il mister Guido e Mario Pitzolu esprimono la propria soddisfazione per il risultato appena raggiunto: “Vinto tre a uno, è andata bene. Una promozione in serie C meritata e voluta. Avevamo il dente avvelenato da quando abbiamo vinto il campionato di serie D nel 2019/2020 e a causa del covid abbiamo dovuto rinunciare alla serie C. Ci siamo rifatti alla grande quest’anno”. Aggiunge Pitzolu: “Massima soddisfazione, aver potuto partecipare dal vivo con dei playoff giocati alla grande, specialmente in semifinale a Cagliari, ma anche l’andata della finale. Ora ci aspetta la serie C. Con il mister volevamo dire ai giovani che amano il nostro sport di venire a giocare con noi, si divertiranno di sicuro. Forza Sottorete e la pallavolo algherese.”

Per la prima volta nella sua storia la Web Project Sottorete, fondata nel 2008, a distanza di 15 anni dalla serie C e 12 anni dalla b2 massima serie raggiunta da una squadra catalana, raggiunge il campionato di serie C nella pallavolo maschile.