Sardegna senz’acqua e senz’anima: Tore Piana accusa, 185 milioni fermi nei cassetti

In un Paese normale, 185 milioni di euro fermi per mesi sarebbero motivo di scandalo nazionale. In Sardegna, invece, è la solita liturgia della rassegnazione. A interrompere il silenzio ci ha pensato Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, con una diretta Facebook che è parsa più un comizio da campagna elettorale che un aggiornamento tecnico.

«È un ritardo assurdo, inspiegabile. Una situazione drammatica, la peggiore degli ultimi trent’anni», ha tuonato Piana, riferendosi ai fondi europei della PAC ancora non erogati agli agricoltori sardi. Il primo pilastro – quello dei titoli, ecoschemi e accoppiati – manca all’appello per 112 milioni. Il secondo – il CSR ex PSR – è in ritardo per altri 74 milioni. Totale: 185 milioni di euro congelati mentre le aziende affogano nei debiti.

Piana non ha risparmiato nessuno: assessori, burocrazie, dirigenti. Tutti messi in riga da un’aggressività verbale che raramente si ascolta nei salotti televisivi. Ha chiesto formalmente «il cambio dell’assessorato regionale all’Agricoltura» e annunciato «una proposta di riorganizzazione delle agenzie agricole» che verrà presentata il 3 maggio a Santa Cristina.

Non si è trattato solo di numeri. Piana ha ricordato che in due anni sono scomparse 1.382 aziende agricole solo sulla PAC, e quasi 2.000 domande in meno sul CSR. Una desertificazione silenziosa, coperta da promesse mai mantenute e conferenze stampa ottimistiche.

«Ci hanno detto che era tutto risolto. Balle», ha dichiarato senza mezzi termini, parlando dei 160 mila ettari ancora non pagati. Non solo: ritardi anche sui pagamenti per il benessere animale, per il biologico, per le indennità compensative del 2022 e per i fondi emergenziali, tra cui quelli legati alla guerra in Ucraina e alla Blutongue.

Al posto di una politica agricola, in Sardegna c’è un labirinto. E mentre i dirigenti si perdono tra circolari e algoritmi, allevatori e agricoltori devono elemosinare anticipi dalle cooperative per sopravvivere.

«Io non devo candidarmi a nulla», ha detto Piana. E forse proprio per questo ha potuto dire tutto. Con una rabbia che – più che politica – è rurale. Autentica.