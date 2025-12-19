Influenza, Sardegna in testa ai contagi: diffusione record ma senza segnali di maggiore gravità

La Sardegna guida, suo malgrado, la classifica nazionale della diffusione influenzale. Non per percezioni o allarmi generici, ma per numeri certificati dal sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella settimana appena analizzata sono stati registrati oltre 816 mila casi di sindromi respiratorie acute in Italia, quasi centomila in più rispetto ai sette giorni precedenti. Una crescita netta, che nell’Isola assume proporzioni particolarmente elevate.

Il dato che colpisce è l’intensità del contagio: 23,61 casi per mille abitanti in Sardegna, il valore più alto del Paese. Seguono Campania, con 21,07 casi per mille, e Sicilia, con 17,61. In Sardegna e Campania l’andamento ha subito un’accelerazione improvvisa: in una sola settimana l’intensità è passata da livelli bassi o medi al gradino massimo della scala di sorveglianza.

Sul piano virologico, il quadro è ormai definito. Oltre il 40 per cento delle infezioni respiratorie rilevate è attribuibile a virus influenzali. E, all’interno di questo perimetro, in più della metà dei casi si tratta del ceppo K del virus A/H3N2, oggi dominante. È un virus che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, presenta “un vantaggio evolutivo che ne aumenta la trasmissibilità”, spiegazione che aiuta a comprendere la rapidità della diffusione osservata in queste settimane.

Sul fronte clinico, tuttavia, gli elementi raccolti invitano alla precisione più che alla drammatizzazione. L’Iss, sulla base dei dati epidemiologici forniti dall’Osms, sottolinea che il nuovo ceppo, pur più contagioso, “non mostra per il momento un aumento nella severità delle manifestazioni cliniche”. Un passaggio rilevante, perché separa il dato della circolazione virale da quello della gravità dei quadri osservati.

Analoga cautela emerge nella valutazione sull’efficacia dei vaccini. Le stime preliminari indicano che “i vaccini in uso continuano a proteggere dall’ospedalizzazione”, anche se, allo stato attuale delle conoscenze, “non è possibile stabilire la loro efficacia verso le manifestazioni cliniche della malattia”. È una distinzione tecnica, ma essenziale: la protezione dalle forme più gravi resta confermata, mentre sono ancora in corso le valutazioni sugli effetti rispetto ai sintomi più comuni.

Il quadro che ne esce è quindi duplice. Da un lato, una Sardegna attraversata da una stagione influenzale intensa, con un tasso di diffusione superiore alla media nazionale e una circolazione virale sostenuta. Dall’altro, l’assenza, almeno per ora, di segnali che indichino un aggravamento della severità clinica rispetto agli standard conosciuti.

I numeri raccontano una pressione significativa sul sistema sanitario e sulla vita quotidiana, soprattutto nei territori dove l’impennata è stata più rapida. Raccontano anche la necessità di leggere i dati per quello che sono: indicatori epidemiologici da monitorare con attenzione, senza scorciatoie interpretative. L’influenza corre veloce, in Sardegna più che altrove. Ma la differenza, come spesso accade, sta tutta nella capacità di distinguere la diffusione dal rischio reale.