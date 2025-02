Un presidio per la salute mentale a Seui: la medicina di prossimità si fa strada nei territori isolati

La salute mentale non è un lusso, ma una necessità. Un principio che in Ogliastra assume un valore ancora più profondo, laddove l'orografia complessa e la distanza dai centri sanitari rendono ogni forma di assistenza un'operazione logistica oltre che medica. In questa prospettiva, l'apertura di un servizio di salute mentale a Seui si configura non come una semplice iniziativa, ma come un atto di giustizia sanitaria. A partire dal 18 febbraio, un'équipe di professionisti offrirà assistenza ai cittadini due volte al mese nella sede della guardia medica in via Roma 31, dalle 16:00 alle 18:00.

A dirigere il servizio sarà il dottor Antonello Demontis, psichiatra e direttore del Dipartimento del Centro di salute mentale della Asl Ogliastra, coadiuvato da un infermiere e un operatore socio-sanitario. Un'iniziativa che si iscrive nella logica della cosiddetta "Medicina di prossimità", come spiega la dottoressa Lorena Paola Urrai, direttrice dei Servizi socio-sanitari della Asl Ogliastra: «Con il Dm 77, la sanità si avvicina ai cittadini fragili e non autosufficienti. Ciò assume particolare rilevanza in Ogliastra, dove la viabilità rende gli spostamenti verso i centri di cura lunghi e disagevoli. Portare l’assistenza là dove è necessaria significa migliorare la qualità della vita di chi soffre di patologie croniche e di disturbi psichici, riducendo l’isolamento che spesso accompagna questi pazienti».

La riattivazione del servizio a Seui rappresenta anche un ritorno atteso da tempo. Come spiega il dottor Demontis, «la comunità chiedeva da tempo un presidio stabile. In passato, il nostro servizio era già presente in questa area, ma la pandemia ha imposto un’interruzione forzata. Ora vogliamo ridare continuità all’assistenza psichiatrica territoriale, evitando ai cittadini trasferte onerose e complicate verso Tortolì, Lanusei o Cagliari».

L’iniziativa non riguarda soltanto i residenti di Seui, ma mira a coprire un’area più ampia, accogliendo le esigenze dei comuni limitrofi, che spesso condividono le stesse difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Un modello di intervento che potrebbe diventare un riferimento per altre comunità montane, dimostrando che la sanità pubblica non può e non deve essere un privilegio delle sole aree urbane.

Per accedere al servizio, i cittadini possono contattare il Centro di salute mentale dell’Asl Ogliastra ai numeri 0782 482064 e 339 87 53712 oppure inviare una mail all’indirizzo csm@aslogliastra.it.