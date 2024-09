Patologie croniche: ne soffre quasi un cagliaritano su tre

A Cagliari le diagnosi delle patologie croniche avvengono prevalentemente dopo i 40 anni per malattie come l'osteoporosi (88%), l’ipertensione (81%) e l’artrosi/artrite (66%). Al contrario, l’asma (97%) e le malattie allergiche (84%) vengono rilevate principalmente prima dei 40 anni. Per quanto riguarda il diabete, la diagnosi arriva entro i 40 anni nel 44% dei casi. Infine, riguardo la gestione della propria patologia, il 69% dei cagliaritani si affida soprattutto a un medico specialista, mentre nel 31% dei casi la figura di riferimento è il proprio medico di base. La maggior parte degli esami diagnostici vengono effettuati nel sistema sanitario pubblico (64%), mentre per le visite specialistiche i cagliaritani ricorrono maggiormente alla sanità privata, con quasi un paziente su due (49%) che vi si è rivolto prevalentemente (24%) o almeno in parte (25%).

In particolare, le patologie croniche più diffuse a Cagliari sono quelle che colpiscono le articolazioni, ossia l’artrosi e l’artrite (20%). Al secondo posto troviamo l’ipertensione arteriosa (19%) e le malattie allergiche (14%). Seguono l’osteoporosi (11%), il diabete (7%) e l’insufficienza renale (4%). Ampliando il campo di osservazione ai nuclei familiari, emerge che in una famiglia cagliaritana su tre (33%) c’è almeno una persona affetta da artrosi o artrite, e in più di una su quattro un membro soffre di ipertensione (27%). Come detto, le patologie croniche possono rappresentare un ostacolo importante nella quotidianità delle persone, e questo emerge anche dalla ricerca di UniSalute: il 55% dei cagliaritani che soffrono di una patologia cronica non è soddisfatto del proprio stato di salute fisico, e la percentuale arriva al 62% per chi è affetto da multicronicità.