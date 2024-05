Angioedema day, consulti gratuiti al Policlinico Duilio Casula sabato 18 maggio dalle 9 alle 12 negli ambulatori di Allergologia e immunologia clinica

Gli specialisti di riferimento saranno, oltre al dottor Firinu, la dottoressa Maria Pina Barca, il professor Stefano Del Giacco e i medici in formazione. «L’Allergologia e immunologia clinica del Policlinico Duilio Casula - dice il dottor Firinu - è da anni impegnato nella diagnosi e terapia di tutte le forme di questa malattia, ed è per questo che, in occasione della giornata mondiale, sabato 18 maggio, si effettueranno consulti gratuiti». L'angioedema è una patologia sotto diagnosticata e sottostimata, spiega l’allergologo Firinu «che provoca gonfiori nella cute, mucose e organi interni e purtroppo troppo spesso viene confusa con le allergie. I mediatori dell'infiammazione che causano l'angioedema sono soprattutto l'istamina (spesso associata all’orticaria cronica) e la bradichinina.





La diagnosi differenziale è vasta ma al contempo semplice in mani esperte. Quando i sintomi vengono correttamente inquadrati, le terapie disponibili permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti». Si riconoscono due forme di angioedema, la prima ereditaria, diffusa in modo uniforme tra uomini e donne, che compare in genere entro i primi venti anni di vita e colpisce circa mille persone nel nostro paese. Mentre, la seconda è una forma non ereditaria, assai più frequente, caratterizzata da pomfi, nel contesto dell’orticaria cronica. Per quanto riguarda l'angioedema ereditario, dice ancora lo specialista, «esistono farmaci che consentono di gestire gli attacchi acuti e di effettuare una prevenzione a breve o lungo termine. L'angioedema non ereditario viene trattato con l'uso di antistaminici o altre terapie specifiche, se è presente anche orticaria. Se si identifica una causa farmacologica o infettiva scatenante, è necessario trattarla». «L’Angioedema day - conclude il dottor Davide Firinu - nasce per sensibilizzare e creare attenzione verso questa malattia gestita da diverse figure specialistiche, fra cui soprattutto allergologi e immunologi. Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il centro di Immunologia e allergologia clinica del Policlinico Duilio Casula allo 07051096128 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 o inviare una mail a immunocagliaridh@gmail.com».

Contro l’angioedema scendono in campo gli specialisti del Policlinico Duilio Casula sabato 18 maggio, in occasione della terza edizione dell’Angioedema day, con consulti gratuiti e senza prenotazione, dalle 9 alle 12, negli ambulatori di Allergologia e immunologia clinica (blocco G, secondo piano). I consulti, spiega il dottor Davide Firinu, allergologo dell’Aou di Cagliari e responsabile del Centro di riferimento Regionale per l’angioedema di Cagliari, «saranno finalizzati a un primo inquadramento della patologia con una particolare attenzione alle forme rare ed ereditarie».