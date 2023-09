Opinione La recensione di un lettore del mondo al contrario di Vannacci - Dove sono i veri intelligenti?

Da quando è stato rilasciato, "Il mondo al contrario" del Generale Roberto Vannacci ha scatenato un vespaio di reazioni. Il testo dopo soltanto un mese di pubblicazione è stato ripubblicato con un nuova edizione da parte della casa editrice indipendente "il cerchio" Ma tra le voci discordanti e le opinioni aizzate, ci siamo chiesti: quanti hanno effettivamente letto l'opera? Per rispondere a questa domanda, abbiamo chiesto a ai nostri lettori più assidui di immergersi nel testo e offrire una recensione "al contrario", seguendo un approccio diverso dalle solite critiche. Ecco la prima: Oggi vi parlo del libro di un Generale. Ma non qualsiasi Generale. Sto parlando di Roberto Vannacci e del suo libro “Il mondo al contrario”. Per i soliti benpensanti, i “progressisti” che lo attaccano senza neanche averlo sfogliato, be', vorrei dire una cosa: informatevi prima di sparare sentenze. Ecco, in questo libro Vannacci fa proprio quello che manca a molti: parla chiaro. In un mondo dove l'ipocrisia regna sovrana, e la verità è spesso sacrificata sull'altare della correttezza politica, ecco che arriva una voce che non ha paura di dire come stanno le cose. Sì, ho letto le critiche. E sì, sono d'accordo: in alcuni punti il Generale può sembrare un po' troppo diretto, un po' troppo schietto. Ma, sapete cosa? In questi tempi di melensa retorica, forse abbiamo bisogno di un po' di schiettezza. Anche se pizzica. Soprattutto se pizzica. E poi, parliamoci chiaro: siamo sicuri che le “perle” estratte a caso dal libro, quelle che girano sui social e fanno tanto scandalo, rappresentino davvero il pensiero del Generale? O forse è più comodo attaccare un uomo sulla base di qualche frase estrapolata piuttosto che confrontarsi con le sue idee? Io ho letto il libro. E vi invito a farlo anche voi. Senza pregiudizi. Perché, ammettiamolo, in questo "Il mondo al contrario", c'è molto di vero. E magari, chi sa, leggendolo potreste scoprire che anche voi pensate alcune delle stesse cose. Ma, ovviamente, non potete dirlo ad alta voce. Perché fa “non politically correct”. E allora, cari amici, forse è il momento di chiedersi: in quale mondo stiamo vivendo? E, soprattutto, chi sono i veri "intelligenti"?