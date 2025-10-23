Tempio Pausania, grande successo per la terza edizione del Barber Battle Sardinia

Si è chiusa tra applausi, entusiasmo e un’affluenza record la terza edizione del Barber Battle Sardinia, l’evento dedicato al mondo della barberia che, anche quest’anno, ha trasformato la città gallurese in capitale dello stile e dell’arte del taglio.

Due giornate di competizioni, formazione e spettacolo – domenica 19 e lunedì 20 ottobre – che hanno riunito barbieri, barbieresse e aziende provenienti da tutta la Sardegna e dalla penisola. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tempio Pausania, si è svolta nella Palazzina Comando, in contemporanea con l’iniziativa “Un anno di Parco Inclusivo”, che ha animato l’area del Parco Rinaggiu con musica, sport e momenti di socialità.

Organizzato da Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza, con la direzione tecnica del giudice Marco “Baicin” Tassisto, il Barber Battle Sardinia ha visto sfidarsi i migliori professionisti del settore in un clima di passione e professionalità. Le gare, articolate in cinque categorie principali – Old School, Taglio Moda Anglosassone, Modellatura Barba, Hair Tattoo e Fast Fade – hanno messo in mostra talento e precisione.

A trionfare in tre categorie è stato Alessio Chessa, che si è imposto nella Old School, nel Taglio Moda Anglosassone e nell’Hair Tattoo, conquistando il pubblico e la giuria. Premi anche per Claudio Pino Pintus (Modellatura Barba) e Gabriele Serra (Fast Fade).

Riconoscimenti speciali sono andati a Giada Marino, eletta Miglior Barbieressa, e al giovane Lorenzo Dessì, appena quattordicenne, simbolo della nuova generazione di barbieri sardi.

La seconda giornata è stata dedicata alla formazione con la “Barba Masterclass – L’eleganza nella barba”, tenuta dal maestro Giorgio Iacob, che ha unito teoria, pratica e stile in un percorso di alta formazione seguito da un’ampia partecipazione di professionisti.

Soddisfatto l’organizzatore Gianbattista Aisoni, che ha commentato: «Sono molto orgoglioso di tutto: ogni volta i miei colleghi sardi si dimostrano all’altezza sia come giudici che come partecipanti. Il Barber Battle Sardinia è diventato un punto di incontro per barbieri, formatori e aziende che condividono la stessa passione per l’eccellenza e la creatività».

Sulla stessa linea Hiro Vitanza, che ha sottolineato: «La vera soddisfazione sta nel riuscire a creare ogni anno un gruppo di persone che in pochissime ore diventano una grande famiglia. Quest’anno la Sardegna ci ha riservato, ancora una volta, grandi emozioni. Da oggi iniziamo a lavorare alla prossima edizione, con un nuovo squadrone di giudici sardi».

Nato come semplice competizione tra professionisti, il Barber Battle Sardinia si conferma oggi un appuntamento di riferimento per la formazione e la valorizzazione dell’arte della barberia, un evento che cresce di anno in anno rafforzando il legame tra territorio, creatività e innovazione.