Cultura Lo scrittore Antonello Iovane sul podio del Neroma noir festival con il romanzo inedito "sakura", che sarà pubblicato da libraccio editore

Iovane sul podio del Neroma Noir Festival Si intitola “Sakura” il romanzo inedito con cui lo scrittore lametino Antonello Iovane si è classificato al terzo posto dell’ottava edizione del Neroma Noir Festival, il festival letterario di Roma dedicato al mondo crime, tra i più importanti del settore a livello nazionale. “Il libro narra non soltanto la storia della scomparsa di Alice Luis” afferma Iovane “ma racconta anche i vari aspetti della genitorialità, effettiva, presunta o desiderata. Speriamo che a breve possano leggerlo anche i lettori”. Come ricordato durante la premiazione, infatti, Libraccio editore, partner del festival, ha deciso di pubblicare non soltanto il libro del vincitore, ma anche quelli saliti sul podio. “Mi preme ringraziare la giura e gli organizzatori del festival nelle persone di Simona Teodori, Fabio Mundadori e Chiara de Magistris” sottolinea un emozionato Iovane “condivido questo riconoscimento con le mie due bravissime editor, Marcella Garau e Lucia Codato, che con la loro professionalità, mi hanno supportato a perfezionare la storia”. Un testo così avvincente che ha già conquistato due giurie letterarie. Il romanzo “Sakura”, infatti, è stato anche tra i protagonisti dell’ultima edizione del Giallo Festival di Bologna, dove ha raggiunto la finale e ottenuto una menzione d’onore nella categoria di miglior personaggio femminile. “Questo terzo posto lo vorrei dedicare a Luigi e Silvana, papà e mamma, con cui mi sarebbe tanto piaciuto condividere queste gioie. Mi spiace che debbano aspettare ancora per vedermi da lassù con il mio libro in mano, ma spero di poter dedicare a loro altri successi letterari, sempre più grandi”.