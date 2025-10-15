Cultura L’Esercito Italiano alla Fiera Promo Autunno

Sassari, 15 ottobre 2025 – Dal 17 al 20 ottobre 2025, l’Esercito Italiano sarà presente alla 7ª edizione della Fiera Promo Autunno Sardegna, il principale evento fieristico dell’isola, in programma presso la Promocamera di Sassari, con uno spazio espositivo per scoprire da vicino l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal mondo militare. All’interno dell’area, presso lo stand informativo promozionale allestito dal Comando Militare Esercito Sardegna, i militari della Brigata “Sassari” saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni sui concorsi di accesso nel mondo militare, oltre a illustrare l’impegno quotidiano delle donne e uomini dell’Esercito al servizio della collettività. I visitatori avranno l’opportunità di osservare da vicino le tecnologie e le capacità operative dell’Esercito, grazie a una mostra di mezzi e materiali in dotazione ai nuclei di artificieri e un VTLM “Lince” impiegato nelle missioni operative dell’Esercito. Sarà inoltre possibile sfogliare i numeri della Rivista Militare, periodico dell'Esercito Italiano, tra le più antiche pubblicazioni italiane ancora in stampa, che racconta l’attività della Forza Armata e l’innovazione tecnologica. Infine, in occasione della cerimonia inaugurale, la Fanfara del 3° reggimento Bersaglieri eseguirà l’Inno Nazionale, per poi intrattenere il pubblico con una breve esibizione dei brani più celebri della specialità dei bersaglieri.