L’Esercito Italiano alla Fiera Promo Autunno

Sassari, 15 ottobre 2025 – Dal 17 al 20 ottobre 2025, l’Esercito Italiano sarà presente alla
7ª edizione della Fiera Promo Autunno Sardegna, il principale evento fieristico dell’isola, in
programma presso la Promocamera di Sassari, con uno spazio espositivo per scoprire da
vicino l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal
mondo militare.
All’interno dell’area, presso lo stand informativo promozionale allestito dal Comando
Militare Esercito Sardegna, i militari della Brigata “Sassari” saranno a disposizione del
pubblico per fornire informazioni sui concorsi di accesso nel mondo militare, oltre a
illustrare l’impegno quotidiano delle donne e uomini dell’Esercito al servizio della
collettività.
I visitatori avranno l’opportunità di osservare da vicino le tecnologie e le capacità operative
dell’Esercito, grazie a una mostra di mezzi e materiali in dotazione ai nuclei di artificieri e
un VTLM “Lince” impiegato nelle missioni operative dell’Esercito.
Sarà inoltre possibile sfogliare i numeri della Rivista Militare, periodico dell'Esercito
Italiano, tra le più antiche pubblicazioni italiane ancora in stampa, che racconta l’attività
della Forza Armata e l’innovazione tecnologica.
Infine, in occasione della cerimonia inaugurale, la Fanfara del 3° reggimento Bersaglieri
eseguirà l’Inno Nazionale, per poi intrattenere il pubblico con una breve esibizione dei
brani più celebri della specialità dei bersaglieri.