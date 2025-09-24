Cultura Samatzai, al via “La leggerezza del male”: festival internazionale sull’educazione sentimentale

Samatzai si prepara a tre mesi di incontri, libri e dialoghi: dal 26 settembre al 25 novembre 2025 torna La LEGGEREzza del Male. Navigare tra le emozioni, Festival Letterario Internazionale sull’Educazione Sentimentale, terza edizione, tema “Carezze e cicatrici”. Promosso dal Comune di Samatzai con Città della Terra Cruda e Associazione Progresso Donna, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da scuole ed enti del territorio, il festival porterà nelle piazze, biblioteche e case della cultura una squadra di autori, studiose e professionisti della cura. Tra gli ospiti figurano Claudia Musio, Katia Fundarò, Francesca Spanu, Cecilia Lavatore, Francesca Safina, Irene Monge, Ilenia Zedda, Eva Rasano, Matteo Porru, Teresa Manes, Barbara Tamborini, Valeria Locati, Giacomo Mameli, Maria Francesca Chiappe e Nicola Muscas. Presentazioni, reading, spettacoli, laboratori per bambini, trekking letterario e momenti musicali costruiranno un percorso che intreccia letteratura, filosofia applicata, educazione sentimentale e attenzione ai più giovani. Il calendario prevede tre fine settimana centrali: 26-27 settembre, 17-20 ottobre, 22-25 novembre; attività per le scuole il 16-17 ottobre e dal 10 al 13 novembre. Le prime due giornate si aprono con le presentazioni dei libri Cosa resta di me di Claudia Musio, Familienalbum di Katia Fundarò, Il corpo sbagliato di Francesca Spanu, Se non dovessi sentirmi di Cecilia Lavatore; in programma un reading da Erotica dei sentimenti di Maura Gancitano, lo spettacolo Amori o No curato da Cecilia Lavatore, e l’intrattenimento musicale del maestro Michele Brandinu. Spazio anche a laboratori con Eva Rasano e Annalisa Manca, trekking letterario con Andalas de Amistade, attività dedicate ai minori con Guardian Of Child Bikers, custodi dei minori e Associazione Angeli nel Cuore di Arbus. Tra gli appuntamenti speciali: una lettura per i pazienti del Microcitemico di Cagliari (con Renzo Galanello APS), la tavola rotonda Futuri di carta con Matteo Porru, Giacomo Mameli, Maurizio Cristella e Francesca Spanu, il convegno Liberarsi dalla violenza, abbracciare la felicità con le professioniste del CAV Feminas, il professor Antonio Macciò e Maria Fois Maglione dei Giardini di Lu, il concerto della Schola Cantorum San Geminiano di Samassi, lo spettacolo Canzoni dal Supercarcere di Daniela Cossiga e la mostra fotografica The B-Side di Fiorella Sanna. Partner del festival: Festival dell’Altrove (Guasila), Settesere, Settepiazze, Settelibri (Perdasdefogu), Fiera del Libro di Iglesias, Festival Letterario del Monreale (San Gavino Monreale). Il sindaco Enrico Cocco sottolinea lo spirito dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio del Festival Letterario “La leggerezza del male navigare tra le emozioni”, – afferma il Sindaco Enrico Cocco – un’iniziativa culturale che pone al centro della riflessione pubblica il valore della parola, dell’ascolto e dell’educazione sentimentale.



L’evento, organizzato dal Comune e in collaborazione con enti, scuole e associazioni del territorio, si propone come un’occasione di confronto intergenerazionale attraverso la letteratura, la narrazione e il dialogo con autori ed educatori. Abbiamo voluto un festival che parlasse dell'intimo delle persone, perché l’educazione sentimentale non è solo un tema scolastico o letterario, ma una chiave per costruire comunità più consapevoli, empatiche e unite. Samatzai ha sempre creduto nel potere della cultura come motore di coesione sociale, e questo festival ne è la dimostrazione. Durante le giornate del festival saranno proposti laboratori per ragazzi, incontri con autori, reading letterari, musica e momenti di riflessione collettiva, tutti all’insegna della sensibilità, della crescita personale e dell’inclusività. Con questo evento, Samatzai rinnova il suo impegno per una cultura viva, partecipata e capace di parlare a tutte le persone. Vi aspettiamo per “navigare” insieme tra le emozioni”. La direttrice artistica Emanuela Porcu riassume il tema: “Carezze e cicatrici racconta la doppia anima del festival, dichiara la direttrice artistica Emanuela Porcu: le parole che curano e accolgono, e le ferite che la vita lascia e che la letteratura ha il coraggio di guardare in faccia. Un viaggio emotivo che attraversa temi come l’identità, le relazioni, la violenza di genere, il cambiamento, la resilienza e la cura”. L’Associazione Progresso Donna mette l’accento sull’impatto sociale: «Un festival che è nelle corde dell’Associazione – dichiara l’associazione Progresso Donna – ci porta in un mare di emozioni e riflessioni sulla quotidianità del male, che troppo spesso non trova risposte. Sarà un appuntamento di grande valore per la presenza di persone che hanno provato il male sulla propria pelle e che, attraverso il sapere e la narrazione, possono offrire strumenti di prevenzione e speranza». A cornice, la rete con i partner territoriali e il lavoro di Città della Terra Cruda, attiva dal 2001 nella promozione dell’architettura in terra cruda e dell’abitare sostenibile, in collegamento con il documento internazionale “Abitare la terra, per il diritto a costruire in terra cruda”.