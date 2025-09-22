La Recensione: Red e Toby, l’amicizia che resiste al tempo e alla crudeltà del mondo

Sono passati 44 anni dall’uscita di Red e Toby – Nemiciamici. Eppure, nel 2025, quel cartone animato conserva ancora una potenza emotiva che spiazza. Perché non era, e non è, solo un film per bambini. È un racconto di perdita, abbandono, amicizia spezzata e mai del tutto perduta. Un racconto di vita vera, travestito da fiaba.

All’inizio c’è una madre che muore e un cucciolo di volpe lasciato solo. Non un espediente narrativo leggero, un vero e proprio trauma, come tanti bambini conoscono o temono. C’è una vecchia signora che accoglie quel cucciolo, nonostante un vicino burbero e maschilista, Amos Slade, il cacciatore che incarna un patriarcato armato, scontroso, pronto a colpire. Amos è cattivo, sì, ma non solo: è anche umano, capace di scatti di rabbia e di paura, ma alla fine, di fronte alla bontà ostinata, non resta immune. Perfino lui, pur non diventando mai buono davvero, si lascia piegare un istante.

Red, la volpe, e Toby, il cane da caccia, crescono sotto padroni diversi, destinati a diventare nemici. Sono preda e predatore, due mondi inconciliabili. Eppure, da cuccioli, stringono un patto semplice e assoluto: “Amici per sempre”. Una promessa che la vita calpesta, che gli uomini minano, che il tempo dissolve. Eppure rimane. Nascosta, fragile, pronta a riemergere nel momento più duro, quando il pericolo incombe e la fedeltà deve prevalere sulla legge della natura e dell’uomo.

La forza di questo film, che i cartoni di oggi spesso non hanno, è la chiarezza. Non edulcora la durezza dell’esistenza: la morte arriva, l’abbandono ferisce, l’amicizia non vince tutto ma resiste, e a volte basta. I bambini di ieri piangevano, quelli di oggi forse si stupirebbero della crudezza. Ma non c’è crudeltà: c’è verità. Quella che oggi sembriamo temere, nascosti dietro a mondi digitali frammentati, dove il dolore viene rimosso o banalizzato.

Guardare Red e Toby oggi è riscoprire la forza di una narrazione che non fugge davanti al dolore, ma lo affronta. È ricordare che la bontà, seppure fragile, può insinuarsi persino nel cuore più duro. È accettare che le amicizie vere non sono eterne, ma possono sopravvivere, mutate, alle intemperie del tempo.

Disney, con questo struggente capolavoro, ci ha donato un lascito preciso: che l’amicizia non conosce regole di specie o di convenzione, ma è un istinto che può superare i muri che uomini e società erigono. Nel 1981 lo capimmo piangendo. Nel 2025, in un mondo disperso e frantumato, ci accorgiamo che Red e Toby avevano ancora qualcosa da insegnarci.