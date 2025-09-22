Sassari: al via la novena per Nostra Signora della Mercede

Venerdì 26 settembre 2025, nella chiesa di San Giuseppe in Sassari, inizia la solenne novena in preparazione alla festa di Nostra Signora della Mercede, patrona del gremio omonimo, una delle ricorrenze religiose più sentite della città.

Tutti i giorni, alle ore 19.00, la Santa Messa sarà seguita dalla novena, accompagnata dal canto dei tradizionali “Gosos” della Mercede in lingua sarda, ritenuti dagli storici tra i più antichi della Sardegna, in quanto risalgono al tempo della dominazione aragonese sul colle di Bonaria a Cagliari (1324).

Sabato 4 ottobre, alle ore 19.00, alla presenza del gremio, la Santa Messa della vigilia con vespri solenni e omelia mariana del Rev.do don Alessandro Madeddu.

Domenica 5 ottobre, giorno della festa, alle ore 11.00 la Messa solenne concelebrata sarà presieduta dal Rev.mo mons. Antonio Tamponi, amministratore diocesano dell’arcidiocesi di Sassari. La celebrazione sarà animata dal coro polifonico “Francesco d’Assisi”, diretto dal maestro Ciro Cau. Il nuovo obriere maggiore sarà Antonello De Rosas, mentre l’obriere uscente è Marco Sara.

Alle ore 17.45 la celebrazione dei secondi vespri e subito dopo si snoderà la tradizionale e partecipata processione-fiaccolata con il venerato simulacro di Nostra Signora della Mercede, accompagnata dal corpo bandistico “Luigi Canepa” e con l’intervento dei carabinieri in alta uniforme, degli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, e con la partecipazione dei gremi, dell’Arciconfraternita della Santa Croce e del Gonfalone, della Confraternita dei SS. Misteri e di migliaia di fedeli.

Per l’occasione il Santo Padre Leone XIV benignamente concede l’indulgenza plenaria, alle solite condizioni, a tutti i fedeli che prenderanno parte tanto alla Messa solenne del mattino quanto alla grande processione pomeridiana, che si concluderà con la benedizione con le reliquie dei santi mercedari.

Il gremio della Mercede, fondato a Sassari nel 1867 come corporazione dell’antica categoria dei braccianti, prende parte con il proprio candeliere alla storica “Faradda” del 14 agosto, occupando il primo posto: solo dopo il suo ingresso nella chiesa di Santa Maria in Betlem è possibile sciogliere il voto cittadino alla Vergine Assunta.