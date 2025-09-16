Premio Dessì, a Villacidro due giorni tra cinema, giornalismo, musica e teatro

Il Premio Letterario Giuseppe Dessì, giunto alla sua quarantesima edizione, entra nel vivo con due giornate fitte di appuntamenti a Villacidro, il 18 e 19 settembre. Un cartellone che, aperto già a maggio, accompagnerà fino al 4 ottobre la comunità letteraria e il pubblico con incontri, concerti e spettacoli.

Si comincia giovedì 18 settembre, alle 17, a Casa Dessì, con la presentazione del laboratorio di cinema d’animazione condotto da Michela Anedda. “Siamo noi i registi” è il titolo dell’incontro che chiude il percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Loru-Dessì, un progetto nato grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna.

Alle 18, al Mulino Cadoni, spazio al ricordo di Gianni Filippini, storico direttore de L’Unione Sarda (1977-1986), poi editorialista e più volte direttore editoriale. A tratteggiarne la figura saranno Lorenzo Paolini, oggi direttore editoriale e condirettore della testata, e la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe.

In serata, alle 21.30, il cortile di Casa Dessì ospiterà il live set Apnea di Matteo Muntoni, con Matteo Leone, Matteo Orani e Nicola Vacca. Una musica che mescola studio classico e sperimentazione digitale, improvvisazione jazzistica e radici popolari.

Venerdì 19 settembre, alle 18, il teatro Don Bosco accoglierà Il muro dell’orto, reading di Teresa Porcella, Gianluca Medas e Gianni Cammilli. Al centro, il fitto dialogo umano e culturale che Giuseppe Dessì intrattenne con la famiglia Mundula-Crespellani, restituito in forma teatrale come ritratto inedito dello scrittore: non solo uomo di lettere, ma anche amico vitale e ironico.

Alle 21.30, di nuovo nel cortile di Casa Dessì, il sipario si alzerà su La catena, spettacolo tratto dall’opera di Emilio Lussu nel cinquantenario della sua scomparsa. La drammaturgia è di Nicola Fano, con Andrea Bosca e le musiche di Johanees Schlosser. Un omaggio alla voce scomoda di Lussu, che non cessò mai di credere nella libertà contro ogni dittatura.

Il Premio Dessì proseguirà fino al 4 ottobre, giorno della premiazione. In corsa per la Narrativa ci sono Angelo Carotenuto (Viva il lupo, Sellerio), Laura Imai Messina (Tutti gli indirizzi perduti, Einaudi) e Luigi Manconi (La scomparsa dei colori, Garzanti). Per la Poesia, Alessandro Canzian (In absentia, Interlinea), Alessandra Corbetta (L’età verde, Samuele Editore) e Marco Corsi (Nel dopo, Guanda). Riconoscimenti speciali andranno a Lella Costa, premiata dalla giuria, e a Marco Paolini, che riceverà il Premio della Fondazione di Sardegna.

Promossa dalla Fondazione Dessì, la rassegna conta sul contributo della Regione, del Comune di Villacidro, della Fondazione di Sardegna e del Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Sardegna e la media partnership del TGR.