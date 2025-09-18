Racconto di Bruno Lombardi “Il segreto di Elara – una storia nuragica”. Capitolo 2 e 3.

Capitolo 2: IL
MISTERO DEL MURO.
Mentre Samuele
esaminava i simboli, Giovanni raccontò una leggenda tramandata da generazioni
nella sua famiglia. Si diceva che sotto quella terra riposassero i resti di un
antico villaggio, un luogo sacro dove i saggi dei tempi antichi venivano per
cercare la conoscenza e la verità. Samuele, affascinato dalla storia, decise di
iniziare subito gli scavi.
Durante i giorni
successivi, mentre Samuele e la sua squadra lavoravano diligentemente, emersero
nuovi elementi. Trovarono frammenti di ceramica, strumenti di pietra e ossa
umane. Ogni scoperta aggiungeva un tassello al mosaico della storia del
villaggio scomparso; ma ciò che più colpì Samuele fu un’antica pergamena
trovata in una nicchia nascosta del muro: i suoi caratteri, seppur sbiaditi dal
tempo, raccontavano una storia di potere e conoscenza.
Capitolo 3: IL
SEGRETO NASCOSTO.
La pergamena
rivelava che il muro era parte di un tempio dedicato a una divinità
dimenticata, il cui culto era stato perseguitato e spazzato via dalle invasioni
successive. Il tempio, costruito sopra un pozzo sacro, era ritenuto una porta
verso altri mondi, un luogo di connessione tra il mortale e il divino. Samuele,
affascinato e turbato allo stesso tempo, comprese che ciò che aveva scoperto
era molto più di un semplice muro di pietra.
Determinato a
svelare tutti i segreti del sito, Samuele continuò a scavare, cercando di
ricostruire la storia perduta del tempio e della sua divinità. Ogni scoperta lo
avvicinava alla verità, ma allo stesso tempo sollevava nuove domande. Quali
conoscenze nascondeva il tempio? Qual era il destino dei suoi costruttori e dei
loro seguaci?
(Alla prossima settimana, con un nuovo
capitolo)