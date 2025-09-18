Racconto di Bruno Lombardi “Il segreto di Elara – una storia nuragica”. Capitolo 2 e 3.

Capitolo 2: IL MISTERO DEL MURO.

Mentre Samuele esaminava i simboli, Giovanni raccontò una leggenda tramandata da generazioni nella sua famiglia. Si diceva che sotto quella terra riposassero i resti di un antico villaggio, un luogo sacro dove i saggi dei tempi antichi venivano per cercare la conoscenza e la verità. Samuele, affascinato dalla storia, decise di iniziare subito gli scavi.

Durante i giorni successivi, mentre Samuele e la sua squadra lavoravano diligentemente, emersero nuovi elementi. Trovarono frammenti di ceramica, strumenti di pietra e ossa umane. Ogni scoperta aggiungeva un tassello al mosaico della storia del villaggio scomparso; ma ciò che più colpì Samuele fu un’antica pergamena trovata in una nicchia nascosta del muro: i suoi caratteri, seppur sbiaditi dal tempo, raccontavano una storia di potere e conoscenza.

Capitolo 3: IL SEGRETO NASCOSTO.

La pergamena rivelava che il muro era parte di un tempio dedicato a una divinità dimenticata, il cui culto era stato perseguitato e spazzato via dalle invasioni successive. Il tempio, costruito sopra un pozzo sacro, era ritenuto una porta verso altri mondi, un luogo di connessione tra il mortale e il divino. Samuele, affascinato e turbato allo stesso tempo, comprese che ciò che aveva scoperto era molto più di un semplice muro di pietra.

Determinato a svelare tutti i segreti del sito, Samuele continuò a scavare, cercando di ricostruire la storia perduta del tempio e della sua divinità. Ogni scoperta lo avvicinava alla verità, ma allo stesso tempo sollevava nuove domande. Quali conoscenze nascondeva il tempio? Qual era il destino dei suoi costruttori e dei loro seguaci?

(Alla prossima settimana, con un nuovo capitolo)