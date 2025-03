Aforismi: lampi di saggezza nel viaggio interiore – Il nuovo libro di Bruno Lombardi

Che cosa è davvero un aforisma? La domanda, apparentemente semplice, cela una complessità che ci invita a riflettere sulla natura stessa del pensiero. Dal greco aphorismós, derivato dal verbo aphorízo, significa letteralmente delimitare, definire. Il delimitare come confine, l'insieme al fine, alla fine. Delimitare come un ritaglio, un parergon dell'ergon, ciò che fa da cornice ma che non è un è un semplice orpello. È proprio in questa concisa capacità di definire il vasto mondo interiore ed esteriore che risiede il fascino più profondo dell'aforisma: in poche parole, racchiudere l'immensità nella cenere di pochi istanti.

Con la sua nuova raccolta intitolata semplicemente "AFORISMI", Bruno Lombardi conferma di essere un raffinato esploratore dell'anima, capace di guidare il lettore lungo sentieri esistenziali che attraversano amore, saggezza, vita e morte, verità e solitudine, arte e bellezza. Si tratta dell'ottavo libro di Lombardi, un'opera poetico-filosofica in cui parole e silenzi si rincorrono come note in una composizione musicale, offrendo spunti di riflessione meditativa e spirituale.

Ogni aforisma, come scrive l’autore stesso, è «una fiaccola nel buio dell’indifferenza, un bagliore che riaccende il pensiero». Non solo dunque sentenze morali o verità assolute, ma scintille che accendono un dialogo interiore capace di sfidare l'indifferenza, di illuminare le ombre che spesso accompagnano la nostra esistenza.

Lombardi ci invita con delicatezza a intraprendere un viaggio autentico alla scoperta di noi stessi, a vedere nell'altro, soprattutto nell’amore, «l’alba e il tramonto, il viaggio e la casa», così da cogliere la dimensione simbolica e metaforica dell’esistenza umana. La filosofia, nel suo pensiero, è «la fiamma che brucia in chi non smette mai di interrogare il mondo», e la poesia un «miracolo» che eleva l'anima «nel palazzo dell’eternità».

Ma è anche nella sottigliezza con cui Bruno Lombardi esplora l’essenza di termini quotidiani come musica, giornalismo e psicologia, che il lettore trova un legame diretto con la vita concreta, in cui ogni concetto si rivela nel suo profondo significato umano ed esistenziale. Così il giornalismo diventa «un atto di resistenza contro l'oblio» e la musica «silenzi che trovano il coraggio di parlare».

La saggezza, per Lombardi, è «una danza tra il sapere e l'essere», una fusione armonica di conoscenza e intuizione che invita il lettore a un equilibrio delicato ma fondamentale.

In questo modo, attraverso un linguaggio poetico e filosoficamente pregnante, Lombardi ci accompagna lungo un percorso esistenziale che ci invita a guardare dentro e fuori di noi con occhi nuovi, con lo stupore di chi scopre, in ogni frase, un universo inaspettato e prezioso.

"AFORISMI" è così un libro speciale, che merita lettori altrettanto speciali: quelli capaci ancora di fermarsi, riflettere e trovare, nella brevità di una frase, la vastità di un mondo intero.