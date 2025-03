Walter Marchionni, vent’anni di ricerca tra colore e spazio: all’aeroporto di Cagliari la nuova mostra dell’artista villacidrese

Sarà inaugurata oggi, venerdì 28 marzo alle 18.30, nella Cagliari Airport Library “Gigi Riva – Rombo di Tuono”, la mostra “Walter Marchionni. Inseguendo gli spazi… il colore mi apparve”, un’esposizione che celebra i vent’anni di attività di uno degli artisti sardi più coerenti nella propria evoluzione stilistica, capace di attraversare i decenni con una visione personale, rigorosa e mai compiaciuta.

Allestita nel settore Partenze dell’aeroporto, accanto all’area check-in, la mostra – organizzata in collaborazione con SOGAER, società di gestione dello scalo – raccoglie una decina di opere realizzate tra il 2022 e i primi mesi del 2025. Un ciclo inedito, dove Walter Marchionni abbandona temporaneamente le sue celebri tauromachie e le figure equine, per dare voce a un’umanità più rarefatta, colta nel gesto enigmatico della fuga.

Scrive la critica d’arte Alessandra Redaelli, nel testo che accompagna l’esposizione: «In uno spazio spoglio, appena definito dalle sagome degli edifici e da un orizzonte piatto, un uomo corre». E ancora: «Non sappiamo da che cosa fugga, ma vediamo che punta sempre verso uno di quegli edifici geometrici, identificabili come spazi abitabili solo grazie alla presenza di pochi pertugi neri». Una corsa che evoca l’angoscia recente del confinamento, ma che va oltre la contingenza pandemica: è una corsa esistenziale, metafisica, erede di una sensibilità pittorica che richiama Mondrian, De Chirico, Dalí. Ma che, al contempo, parla con un linguaggio intimo, personale, sardo.

A introdurre lo spettatore alla mostra sarà “Giò running in the free world”, la prima scultura realizzata da Marchionni. Frutto di un’elaborazione grafica supportata da nuove tecnologie, l’opera porta nel tridimensionale l’icona dell’uomo in corsa che popola i suoi dipinti: una figura sfaccettata come un diamante, che incarna lo spirito di libertà e resistenza. Non solo immagine, ma architettura plastica, corpo dinamico che si fa manifesto poetico.

Walter Marchionni, classe 1963, nasce a Villacidro, figlio dell’incisore urbinate Dino Marchionni. Esordisce nel 2005 con lo pseudonimo di Giò Tanchis. Da allora, un susseguirsi di mostre lo ha portato da Sanluri a Milano, da Urbino a Bologna, passando per Sassari, Cagliari, Carbonia e Prato. In ogni tappa, un nuovo modulo di pensiero, un nuovo lessico figurativo: dal nero lavico di Magma, nero... basalto, fino alle architetture visionarie di Tetragonomia di un viaggio, passando per l’energia iconica di Spirito indomito.

Con questa mostra, Marchionni celebra i suoi vent’anni di arte, ma lo fa senza autocelebrazione. L’esposizione, visitabile fino al 30 maggio nei giorni feriali (lun-giov 9-13 / 14-18, ven 9-13 / 14-16.30), è un invito a guardare dentro l’opera, e dentro sé stessi. A inseguire, come suggerisce il titolo, uno spazio interiore dove il colore non è decorazione, ma rivelazione.