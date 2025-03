Trastevere legge: la letteratura incontra il cuore di Roma con Nemapress Edizioni

L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 marzo presso "Casa mia in Trastevere" (via della Renella 88), uno spazio raccolto e accogliente dove Sandro, padrone di casa, offrirà ai partecipanti la possibilità di dialogare con gli autori in un'atmosfera informale e stimolante, sorseggiando un aperitivo. La formula è semplice e coinvolgente: due libri, due scrittori, un’ora di conversazione e cultura. Ad aprire la rassegna sarà "Donne di Sardegna" della giornalista Graziella Massi, un'opera che attraversa storie e ritratti di figure femminili emblematiche dell’isola.





A seguire, "Insieme sotto lo stesso cielo", a cura di Pamela Di Lorenzo con Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco, un progetto collettivo nato dall’impegno degli studenti del VII Municipio per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. La rassegna proseguirà il 20 marzo con la narrativa: Danila Marsotto presenterà "Cold case per il commissario Baleni", un giallo-inchiesta ambientato tra la Garbatella e Cinecittà, mentre l’avvocato Nicola Sanitate esordirà con "Idee sulla giostra", una raccolta di racconti che esplorano le sfaccettature della vita contemporanea. Il 3 aprile sarà il turno della saggistica con "Leggere, riflettere, scrivere" di Antonio Pileggi, scrittore e critico letterario, e "Europa, una dea un continente" di Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari. Due opere che indagano, rispettivamente, la funzione della scrittura nella costruzione del pensiero e il mito dell’Europa nella cultura occidentale. Giovedì 17 aprile, con l’avvicinarsi della Pasqua, spazio alla poesia: Raffaele Ciminelli presenterà "L’amore non si ferma", con prefazione del critico Plinio Perilli, e Teresa Anna Coni proporrà "Alchimie", un’opera che si muove tra il lirismo e la riflessione esistenziale.





L’ultimo incontro del primo ciclo, previsto per l’8 maggio, sarà una celebrazione della parola poetica con "Poesie d’amore" di Francesco Agresti, autore che festeggia i suoi cinquant’anni di attività letteraria, e Francesco Madonna, attore e regista, che offrirà al pubblico una lettura dal suo libro "Voglio essere folle". Ogni appuntamento si svolgerà dalle 17:30 alle 18:30 e sarà moderato da Neria De Giovanni, direttrice editoriale della Nemapress. L’iniziativa unisce cultura e convivialità con una formula che permette ai partecipanti di ricevere due libri e un aperitivo al costo di 20 euro, rendendo la letteratura un’esperienza accessibile e condivisa. Trastevere, con la sua anima popolare e colta, si conferma ancora una volta il cuore pulsante di una Roma che non smette di raccontarsi e di leggere.

Nel fitto intreccio di vicoli e storia che è Trastevere, la letteratura torna protagonista con "Trastevere legge", il ciclo di incontri-aperitivo con gli autori della Nemapress Edizioni. Un'iniziativa che si rinnova e si radica sempre più nel tessuto culturale della Capitale, trasformando un momento di convivialità in un’occasione di scoperta e confronto.