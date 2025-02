Feminism8: Nemapress Edizioni alla Fiera dell’Editoria delle Donne

C'è una parola, "feminismo", che porta con sé un'intera galassia di significati, sedimentati nel tempo come strati di pergamena sovrapposti. Dalla sua radice latina femina, essa non si limita a designare l’universo femminile, ma diventa istanza di coscienza, pensiero critico e rivendicazione culturale. È in questo solco che si inserisce Feminism8, l’ottava edizione della Fiera dell’Editoria delle Donne, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo presso la Casa Internazionale delle Donne di Trastevere, a Roma.

Sessantasei case editrici provenienti da ogni angolo d’Italia si danno appuntamento per celebrare il pensiero e la scrittura al femminile, per riportare alla luce le voci che per secoli sono state sussurrate, emarginate, taciute o attribuite ad altri nomi. Tra loro, con il peso della sua tradizione e la forza delle sue autrici, spicca la Nemapress Edizioni, casa editrice che ha fatto della letteratura una chiave per leggere il mondo e delle sue scrittrici un vessillo da portare avanti con rigore e passione.

La Nemapress arriva a Feminism8 con un bagaglio carico di storie, dieci titoli firmati da altrettante autrici, che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla poesia alla filosofia, fino alla riscoperta della dimensione spirituale e simbolica della scrittura. Un viaggio che attraversa epoche e territori, dalla Sardegna all’Europa, dal mito alla scienza, con la volontà di declinare il femminile nelle sue molteplici voci.

Ecco le autrici e le opere Nemapress protagoniste della fiera:

Teresa Anna Coni – Il cuore tra due mari

– Il cuore tra due mari Claudia Origoni – Non escludo il ritorno

– Non escludo il ritorno Neria De Giovanni – Europa, una dea un continente

– Europa, una dea un continente Danila Marsotto – Un cold case per il commissario Baleni

– Un cold case per il commissario Baleni Ilaria Drago – Circe

– Circe Graziella Massi – Donne di Sardegna

– Donne di Sardegna Elisabetta Strickland – Le Madri di idee

– Le Madri di idee Neria De Giovanni – Hildegard Prophetissa

– Hildegard Prophetissa Francesca Brezzi – Il cammino di Sofia

– Il cammino di Sofia Alessandra Derriu – Magia in Sardegna

Due eventi, curati dalla Nemapress, metteranno al centro il pensiero femminile declinato in due dimensioni complementari eppure spesso considerate inconciliabili: la spiritualità e la scienza.

1 marzo – ore 11:00, Sala Tosi

Dimensioni della spiritualità – Incontro con Neria De Giovanni , autrice ed editrice, che presenterà Hildegard Prophetissa, un’opera dedicata a Ildegarda di Bingen , mistica, filosofa, scienziata medievale e voce profetica della sua epoca.

1 marzo – ore 18:00, Sala Zalib – Centro Giovani

Incontro con le autrici – Francesca Brezzi presenta Il cammino di Sofia, un viaggio nella filosofia al femminile, mentre Elisabetta Strickland con Le madri di idee illumina il contributo delle scienziate al progresso della conoscenza, con un focus sulle donne che, nonostante i loro meriti, non hanno ricevuto il Premio Nobel. L’incontro sarà coordinato da Neria De Giovanni.

Feminism8 sarà un crocevia di voci, pensieri e rivendicazioni, uno spazio di dialogo in cui il femminile diventa testimonianza di esistenza e cultura. Perché scrivere non è solo raccontare, ma lasciare traccia, incidere una memoria e imprimere un significato nel tempo. La Casa Internazionale delle Donne di Trastevere, in Via della Lungara 19, sarà il luogo in cui tutto questo prenderà forma, tra libri che diventano portatori di storie e autrici che si fanno interpreti di una visione del mondo ancora da esplorare in tutte le sue sfaccettature.