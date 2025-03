Abiti tradizionali femminili della Sardegna: Dorgali

L’ottava immagine della mia rubrica, svela i bellissimi capelli rossi della donna di Dorgali, che ben si adattano alle componenti di colore rosso e oro del meraviglioso abito tradizionale: spille, orecchini, bottoni in filigrana del tipo “alla nuorese”, una collana di corallo, e un particolare pendaglio da collo “a fiocco” con una croce, chiamato “zoiga”, sono solo alcuni dei preziosi gioielli indossati. Il capospalla di broccato rosso è aperto nelle maniche per valorizzare la camicia sfarzosamente ricamata, e per facilitare una maggiore mobilità delle braccia; i polsi della camicia sono stretti al giubbetto con nastri di raso “a fiocco” colorati. I capelli della donna non sono totalmente coperti dallo scialle: quest’ultimo è detto “pannùzzu recamàu”, offre alla vista dei bei ricami simbolici floreali, e viene piegato a triangolo per poi esser posto su di una complessa acconciatura di capelli intrecciati, “sos cuccos”, e fazzoletti colorati. Da evidenziare nell’abito tradizionale dorgalese, la presenza del caratteristico e raro corpetto “a fascia” di cui solo pochissime località isolane ne danno sfoggio. La prossima settimana, sarà la volta di Esporlatu.

All’interno del copioso materiale scritto, audio, video, fotografico, di natura demoetnoantropologica che ho acquisito in due decenni di viaggi e ricerche sul campo in Sardegna, un posto rilevante è occupato dall’abito tradizionale; e per i lettori della Gazzetta Sarda pubblico alcune schede con immagini descrittive tratte dal mio libro “Il Volto della Bellezza: donne in abito tradizionale sardo”. La porzione informativo-culturale che ho raccolto, e non ho concluso di farlo, sugli abiti tradizionali della Sardegna, ricopre l’ambito femminile e maschile, non tralasciando quelle tematiche strettamente legate al meraviglioso mondo del vestiario sardo: lingua sarda, gioielli, pani, strumenti musicali, pratiche sociali e religiose, documentazione orale e scritta; non di meno sono stati importanti gli interessantissimi lavori di altri studiosi e viaggiatori del passato e del presente, che mi hanno offerto una preziosa forma di confronto tra le loro conoscenze e le mie.