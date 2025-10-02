Carcinoma alla lingua, gliela ricostruiscono con un lembo del braccio: dopo 7 ore in sala operatoria inizia la rinascita di Sara Trocani

Ci sono storie che, pur iniziate male, malissimo, si concludono con un lieto
fine. Sono quelle che tutto sommato danno senso a ogni nuova alba, che
odorano di sorrisi e di abbracci e di rinnovata speranza. Sono quelle che si
raccontano con un sospiro di sollievo, perché fanno dormire sonni tranquilli in
un mondo che spaventa e angoscia. Sono storie come quella di Sara Trocani,
infermiera trentenne originaria di Villagrande, che ha visto prima l’oscurità più
cupa e poi l’arcobaleno più sgargiante.
“Hai una forma tumorale alla lingua, in qualche modo dobbiamo intervenire”:
e in sette ore e mezza, con i tessuti del suo braccio, all’Ospedale dell’Angelo
viene ricostruita la lingua dell’infermiera, mantenendone tutte le funzioni.
A raccontare la vicenda, la pagina social dell’ULSS 3 Serenissima e Sara
stessa.
Lei, sarda in Veneto sin dagli studi, sa bene quali sono i rischi, quali
sono le cose in ballo: del resto, lavora come infermiera prima all’ospedale
dell’Angelo di Mestre e poi al Ca’ Foncello di Treviso. Quegli interventi li ha
seguiti in sala operatoria su altri pazienti. Ed è proprio questo che la fa
cadere nella disperazione più totale sin dalla diagnosi: quella che era iniziata
come una comunissima afta in bocca, si rivela un carcinoma squamoso.
“È stata una diagnosi inaspettata anche perché precedenti esami erano
risultati negativi” racconta la ragazza. “Non mi sentivo pronta ad affrontare
una cosa simile, essendo anche infermiera forse vedevo troppo oltre le cose
che mi venivano dette.”
A parlarle schiettamente di cosa c’è da fare è Doriano Politi, il direttore di
Otorinolaringoiatria di Mestre e Venezia. Lui è un maestro di questi interventi,
che porta a termine con il collega di Chirurgia plastica Eugenio Fraccalanza.
Nessun dubbio, dice praticamente, serve la sala operatoria: ed è proprio lui a
ricostruire la lingua della ragazza con successo. Senza ripercussioni. Con
gusto, mobilità e sensibilità intatte.
“Essere infermiera in questo percorso ha avuto dei pro e dei contro, il pro è
che sei consapevole di cosa potrebbe succedere, il contro è che a volte è
meglio non conoscere veramente tutto, ma fermarsi a quello che ti viene
detto.”
Ma non è stata una passeggiata, come Politi e Trocani sanno bene. La paura
di Sara? Era non tornare mai a parlare. L’intervento che le salva la vita è
complesso: in sette ore e mezza di sala operatoria, due équipe chirurgiche –
Otorinolaringoiatria e Chirurgia plastica – asportano metà lingua e la
ricostruiscono con un lembo dell’avambraccio, collegando arterie, vene e
nervi con sofisticata tecnica microchirurgica. Una sfida delicata, affrontata
con grande sinergia tra specialisti.
L’esito è sorprendente: Sara recupera parola, sensibilità, gusto e movimento.
A distanza di poco tempo, il carcinoma sembra solo un ricordo.
“Le emozioni soprattutto all’inizio erano rabbia e paura, soprattutto delle
conseguenze e del cambiamento. Avevo paura di non parlare e di avere
difficoltà a mangiare. Dopo l’intervento è iniziato un percorso lungo in salita,
ho iniziato con la riabilitazione e logopedia. In quel periodo mi hanno
comunicato che avrei dovuto fare anche la radioterapia e la chemioterapia. È
stato un periodo impegnativo e altalenante sia fisicamente sia mentalmente.”
Oggi è speranzosa, guarda al futuro con rinnovata energia: sa che la vita è
stata dura con lei, ma che poi ha tirato indietro le mani, lasciando la presa.
“Durante le terapie ho avuto una forza che non sapevo di avere, mi sono
riscoperta, affrontare il percorso con positività mi ha aiutata.”
Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. E sono queste le storie
belle da ascoltare.
“Mi sto impegnando ogni giorno per migliorare, per costruire una nuova
versione di me, perché sono consapevole che indietro non posso tornare.
Dopo questo percorso posso dire che la paura e iniziale rabbia si sono
trasformate in coraggio e forza, in qualche modo oltre fisicamente sono
cambiata anche interiormente, credo di dare un peso diverso alle cose.”