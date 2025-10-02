L'Intervista Carcinoma alla lingua, gliela ricostruiscono con un lembo del braccio: dopo 7 ore in sala operatoria inizia la rinascita di Sara Trocani

Ci sono storie che, pur iniziate male, malissimo, si concludono con un lieto fine. Sono quelle che tutto sommato danno senso a ogni nuova alba, che odorano di sorrisi e di abbracci e di rinnovata speranza. Sono quelle che si raccontano con un sospiro di sollievo, perché fanno dormire sonni tranquilli in un mondo che spaventa e angoscia. Sono storie come quella di Sara Trocani, infermiera trentenne originaria di Villagrande, che ha visto prima l’oscurità più cupa e poi l’arcobaleno più sgargiante. “Hai una forma tumorale alla lingua, in qualche modo dobbiamo intervenire”: e in sette ore e mezza, con i tessuti del suo braccio, all’Ospedale dell’Angelo viene ricostruita la lingua dell’infermiera, mantenendone tutte le funzioni. A raccontare la vicenda, la pagina social dell’ULSS 3 Serenissima e Sara stessa.



Lei, sarda in Veneto sin dagli studi, sa bene quali sono i rischi, quali sono le cose in ballo: del resto, lavora come infermiera prima all’ospedale dell’Angelo di Mestre e poi al Ca’ Foncello di Treviso. Quegli interventi li ha seguiti in sala operatoria su altri pazienti. Ed è proprio questo che la fa cadere nella disperazione più totale sin dalla diagnosi: quella che era iniziata come una comunissima afta in bocca, si rivela un carcinoma squamoso. “È stata una diagnosi inaspettata anche perché precedenti esami erano risultati negativi” racconta la ragazza. “Non mi sentivo pronta ad affrontare una cosa simile, essendo anche infermiera forse vedevo troppo oltre le cose che mi venivano dette.” A parlarle schiettamente di cosa c’è da fare è Doriano Politi, il direttore di Otorinolaringoiatria di Mestre e Venezia. Lui è un maestro di questi interventi, che porta a termine con il collega di Chirurgia plastica Eugenio Fraccalanza. Nessun dubbio, dice praticamente, serve la sala operatoria: ed è proprio lui a ricostruire la lingua della ragazza con successo. Senza ripercussioni. Con gusto, mobilità e sensibilità intatte. “Essere infermiera in questo percorso ha avuto dei pro e dei contro, il pro è che sei consapevole di cosa potrebbe succedere, il contro è che a volte è meglio non conoscere veramente tutto, ma fermarsi a quello che ti viene detto.” Ma non è stata una passeggiata, come Politi e Trocani sanno bene. La paura di Sara? Era non tornare mai a parlare. L’intervento che le salva la vita è complesso: in sette ore e mezza di sala operatoria, due équipe chirurgiche – Otorinolaringoiatria e Chirurgia plastica – asportano metà lingua e la ricostruiscono con un lembo dell’avambraccio, collegando arterie, vene e nervi con sofisticata tecnica microchirurgica. Una sfida delicata, affrontata con grande sinergia tra specialisti. L’esito è sorprendente: Sara recupera parola, sensibilità, gusto e movimento. A distanza di poco tempo, il carcinoma sembra solo un ricordo.



“Le emozioni soprattutto all’inizio erano rabbia e paura, soprattutto delle conseguenze e del cambiamento. Avevo paura di non parlare e di avere difficoltà a mangiare. Dopo l’intervento è iniziato un percorso lungo in salita, ho iniziato con la riabilitazione e logopedia. In quel periodo mi hanno comunicato che avrei dovuto fare anche la radioterapia e la chemioterapia. È stato un periodo impegnativo e altalenante sia fisicamente sia mentalmente.” Oggi è speranzosa, guarda al futuro con rinnovata energia: sa che la vita è stata dura con lei, ma che poi ha tirato indietro le mani, lasciando la presa. “Durante le terapie ho avuto una forza che non sapevo di avere, mi sono riscoperta, affrontare il percorso con positività mi ha aiutata.” Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. E sono queste le storie belle da ascoltare. “Mi sto impegnando ogni giorno per migliorare, per costruire una nuova versione di me, perché sono consapevole che indietro non posso tornare. Dopo questo percorso posso dire che la paura e iniziale rabbia si sono trasformate in coraggio e forza, in qualche modo oltre fisicamente sono cambiata anche interiormente, credo di dare un peso diverso alle cose.”