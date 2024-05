Raimondo Cacciotto per una città di Alghero con i giovani. Programmi da sviluppare in ottica turismo e nuovo ospedale





Punto su una città solidale, Alghero deve essere accogliente con i turisti, con occhio attento alla nettezza urbana, fiore all’occhiello di una città dei nostri tempi. Soprattutto vivibile per chi ci viene a trovare ed a trascorrere il tempo a visitare le nostre coste”. Ecco, proprio le spiagge, altra importante opzione e biglietto da visita riconosciuto di quel nord-Sardegna ancora da valorizzare appieno. “Proprio così.-continua Cacciotto-Tutte le azioni dovranno essere trasversali. Vi sono delle priorità. Penso agli accessi a mare anche e soprattutto per chi ha mobilità ridotta. Poi appunto mettere in risalto le qualità per avere la stagione turistica allungata, che possa far arrivare i visitatori in tutti i mesi dell’anno, anche quelli più freddi”. Quindi i giovani, Cacciotto punta sul loro entusiasmo: “Politiche per i giovani, sono fondamentali. Nelle nostre liste ce ne sono veramente tanti, parecchie figure che vogliamo valorizzare. Sono il nostro futuro. In modo particolare dobbiamo riavvicinare gli stessi giovani alla politica, considerato che ultimamente si erano allontanati”.





Quindi l’aeroporto, che è il collegamento con il mondo: “Io assolutamente non sono contro il gestore privato che lo gestisce.-chiarisce Cacciotto-Aspetto però che la Regione faccia quel piano regionale per i trasporti che non è mai decollato. Propongo di far entrare un rappresentante della giunta di Alghero nel CDA del gestore, in modo da poter collaborare meglio”. Ed ancora l’Ospedale: “Gli operatori sanitari devono essere messi in condizione di lavorare nelle migliori condizioni possibili. due ospedali, è un handicap.





La Todde ha dovuto bloccare la delibera che fece tempo fa il governatore Solinas, per il fatto di esser epriva della copertura finanziaria che necessitava. Difatti le risorse erano appena sufficienti per uno studio di fattibilità, tra l’altro assolutamente striminzito, per scegliere come locazione Mamuntanas, espropriando peraltro il consiglio comunale della sua competenza nella pianificazione urbanistica. Io sono a favore che il nuovo ospedale venga realizzato alla Taulera, riprendendo lo studio di fattibilità del 2008, aggiornandolo”.

Per un cambiamento quasi radicale. Raimondo Cacciotto è in prima linea, favorevole ad una città di Alghero che va rivisitata e corretta. Togliersi il bavaglio e comunicare quelle che sono le priorità. In questo contesto il candidato-sindaco si propone di far sentire la sua voce, roboante, per un domani che deve essere necessariamente migliore dell’oggi e fondato sulle giovani leve. In programma un “Piano strategico di Area Metropolitana” che va perseguito nella sua interezza. Raimondo Cacciotto ha una sua storia: “Ho cominciato nel 2004 ad occuparmi di politica.- ha detto-Iniziando una sorta di percorso formativo. Ultimamente sono riuscito ad organizzare degli incontri con gli esponenti nazionali della mia sfera politica per sensibilizzare l’opinione pubblica.