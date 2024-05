Niente “Campo Largo” per Francesco Marinaro. Il progetto “RiformiAmo Alghero” ha programmi seri da portare avanti

È un’entità politica differente rispetto a quelle finora succedutesi. “Abbiamo costituito un polo civico centrista.-ha detto Marinaro-Sosteniamo Raimondo Cacciotto nella sua corsa a primo cittadino. È finalmente giunto il momento di sostenere un raggruppamento politico che voglia confrontarsi sui problemi irrisolti nella città di Alghero ed assicuro che sono parecchi. Si deve agire senza ulteriori titubanze, in modo serio e concreto per ricostruire un clima di entusiasmo nella cittadinanza. Si deve restituire dignità alla politica. Quello che abbiamo notato è allarmante. Una parte di chi ha governato faceva qualcosa e quando terminavano i mandati l’altra parte non terminava quello che era stato iniziato. Abbiamo perso parecchi punti anche nei confronti di altre realtà isolane”.





Sul tavolo i problemi legati al lavoro e poi il turismo. “È fuor di dubbio che per quanto riguarda l’occupazione ci sono delle problematiche importanti.- continua Marinaro- Che non si risolvono facilmente. Dobbiamo dare risposta a tutte le domande dei cittadini. Il turismo deve essere portato avanti per tutti i dodici mesi dell’anno, non solo per le bellissime spiagge che abbiamo su tutto il litorale. Dovranno essere potenziati altri settori nei quali abbiamo eccellenze, si vedano l’enogastronomia, il turismo sanitario e la storia della nostra isola che ha pochi eguali”. Per chiudere un appello di Marinaro: “Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, ma apprezzata. Non dobbiamo rinunciare all’idea che le cose possano e debbano migliorare. Per questa ragione non lesineremo il nostro massimo impegno”.

?Niente “Campo Largo”, la realtà di Francesco Marinaro esula da determinati schemi e preconcetti. Porta avanti il progetto di RiformiAmo Alghero con la sua riconosciuta lungimiranza e con programmi seri e circostanziati.