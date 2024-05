Marco Tedde a tutto tondo: Tra l'Alghero del futuro e l'autonomia differenziata

Marco Tedde ha ricoperto il ruolo di sindaco di Alghero per due mandati consecutivi, dal 2002 al 2011. Durante i suoi mandati, Tedde ha lavorato su diversi progetti significativi per la città. “Adesso sto puntando sull’organizzazione futura .-ha detto il candidato sindaco - Punto tanto sulla costruzione dell’Alghero giovane. Vorrei creare un “team” che possa ottenere risorse per una Alghero nuova e proiettata verso le tante priorità che la nostra regione ci offre”.





Nel corso del suo primo mandato, Tedde si era concentrato sullo sviluppo turistico e infrastrutturale, ottenendo finanziamenti per la realizzazione della circonvallazione e per vari progetti urbani come il recupero dell’ex cotonificio e la creazione di una nuova casa comunale. Ha anche promosso la realizzazione di una piscina scoperta e di un palatenda vicino al palazzo dei congressi, per supportare eventi sportivi e culturali e allungare la stagione turistica.





“A tal proposito,- chiarisce Tedde -avrei intenzione di rafforzare il discorso degli impianti sportivi. È in progettazione la costruzione di un Palazzetto. Per adesso stiamo cercando risorse. Potremmo sfruttare una sala del Comune, però è fatiscente”. E poi altre opzioni che, dopo eventuale elezione, Tedde vorrebbe portare avanti: “La viabilità va rivista, come i servizi pubblici che devono essere più adeguati ai nostri giorni. In progetto vorrei inoltre provare ad avere un allungamento della stagione estiva, sfruttando i mesi per così dire di spalla, quelli freddi tanto per intenderci. Coinvolgendo soprattutto gli operatori turistici che dopo l’estate hanno un calo di richieste”.





Ed infatti, durante il suo secondo mandato, Tedde aveva continuato a sviluppare il settore turistico e a migliorare le infrastrutture cittadine. Ha anche affrontato le sfide legate alla gestione delle risorse economiche e al coordinamento con le autorità regionali per il miglioramento dei servizi locali, come l'ospedale di Alghero e l'aeroporto di Fertilia. “Proprio l’aeroporto.-continua Tedde -Al momento è in gestione a dei privati. Capisco che è di competenza della Regione, però sarebbe bene collaborare con la società privata che attualmente ne controlla i flussi”. Dopo i suoi mandati come sindaco, Tedde ha continuato la sua carriera politica in Forza Italia, diventando un membro del Consiglio Nazionale del partito e mantenendo un ruolo attivo nella politica regionale.





Per chiudere Marco Tedde ricorda quello che è un suo biglietto da visita: “C’è un progetto di legge in discussione che riguarda l’ “autonomia differenziata”. A mio parere è un tema che va portato avanti”. Giusto per chiarire, c’è da dire che il tema del riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si è imposto al centro del dibattito a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017. Dopo aver sottoscritto tre accordi preliminari con il Governo a febbraio 2018, su richiesta delle tre regioni, il negoziato è proseguito ampliando il quadro delle materie da trasferire rispetto a quello originariamente previsto. Nel frattempo altre regioni hanno intrapreso il percorso per la richiesta di condizioni particolari di autonomia. Nel corso della XVIII legislatura sulle richieste pervenute e sul percorso di definizione delle intese si è aperto un ampio dibattito. Le questioni oggetto di discussione hanno riguardato, tra le altre, le modalità del coinvolgimento degli enti locali, il ruolo del Parlamento e l'emendabilità in sede parlamentare del disegno di legge rinforzato che contiene le intese, il rispetto del principio di sussidiarietà, nonché la definizione dell'ampiezza delle materie da attribuire. Sulla base del lavoro svolto da una Commissione di studio e consulenza composta di esperti, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ha predisposto una bozza di disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata, oggetto di interlocuzione con le regioni e le altre amministrazioni interessate.

Il futuro per i giovani. Ad Alghero Marco Tedde è un innovatore, con uno sguardo panoramico su quelle che sono le priorità nella cittadina catalana. Nel 2002 è stato eletto Sindaco di Alghero a capo di una coalizione di centrodestra capeggiata da Forza Italia. Nel 2007 è stato rieletto Sindaco sempre di Alghero al 1° turno col 64,7 % dei consensi, col sostegno della medesima coalizione.