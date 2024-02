MR Simon si racconta: Dalle prime parate alle grandi squadre - La storia di un portiere

Con tenacia e dedizione, il giovane ha superato pregiudizi e limitazioni, affinando le sue abilità tra i pali sotto la guida di autentici maestri del ruolo. Questo percorso lo ha portato a raccogliere riconoscimenti personali, tra cui alcune coppe come miglior portiere, testimonianza del suo impegno e della sua crescita. La sua carriera ha attraversato due epoche calcistiche distintive, iniziando in un'era in cui il portiere aveva principalmente il compito di parare, giocando dietro a un libero e con una marcatura a uomo serrata su tutto il campo.





La transizione al gioco a zona ha rivoluzionato il suo ruolo: il portiere è diventato una figura chiave non solo nel salvare i tiri avversari ma anche nel contribuire alla costruzione del gioco, grazie alle sue capacità tecniche con i piedi. Questo cambiamento ha segnato una vera e propria metamorfosi per il ruolo del portiere, che ora richiede abilità non solo nelle parate ma anche nel gioco di piede, elemento cruciale nelle strategie delle grandi squadre contemporanee. In una serata di riflessione, interrogato su chi fosse il miglior portiere del mondo, uno dei suoi maestri ha fornito una risposta illuminante: il miglior portiere non è colui il cui nome risuona nelle cronache sportive, ma quello che commette meno errori.





Una lezione di umiltà e dedizione al miglioramento continuo che il nostro portiere porta con sé, testimoniando che il vero successo si misura nella capacità di superare i propri limiti, ogni giorno.

In una fredda giornata di periferia, a soli sette anni, un giovane calciatore ha mosso i suoi primi passi ufficiali su un campo di calcio. Destinato a giocare sulla fascia destra, il suo sguardo era tuttavia catturato da un ruolo ben diverso: quello del portiere. Affascinato dall'idea di fermare gli avversari e proteggere la propria porta, decise che sarebbe stata quella la sua vocazione, nonostante le sfide fisiche evidenti: la sua statura, non raggiungendo il metro e ottanta ideale per un estremo difensore, sembrava un ostacolo insormontabile.