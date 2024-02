Maria Grazia Salaris: terza età e piano territoriale. Tutto all’insegna del programma di Paolo Truzzu.

Tante le cariche ricoperte, da vice-sindaco all’Assessorato al servizio pubblico istruzione e sport. Dal 2002 consigliere comunale. Insomma, esperienza da vendere maturata da 25 anni continuativi in prima linea: “Non mi fermerei ai servizi sociali.-prosegue-Il programma di Paolo Truzzu è vasto, ma come altro punto saliente devo dire che la mia candidatura nasce per portare avanti le esigenze di tutti i comuni della Sardegna, che sono ben 377. Per non parlare del fatto che va rivisto il discorso legato ai trasporti per avere una continuità territoriale.





Il mare è vero che è una ricchezza, ma anche un limite perché ci isola. Il turismo deve essere visto come una grande opportunità per il nord-ovest della nostra isola. Ed inoltre ci sono da valorizzare le eccellenze come le “Cantine di Santa Maria La Palma” e “Sella e Mosca”, che vanno potenziate per un’ulteriore crescita. E non ci sono solo loro, ma anche tantissimi viticoltori che vanno protetti ed incoraggiati. Tutti propositi che la nostra linea politica porterà avanti”.

La linea è quella tracciata da Paolo Truzzu, però Maria Grazia Salaris ci mette del suo. Prima opzione uno sguardo ai servizi sociali: “Devono essere una priorità.-afferma-Ho anche parlato con Paolo Truzzu di questo argomento ed andando in Consiglio Regionale si dovrà portare avanti il tema. Bisogna far star bene le persone di una certa età. L’accudimento di queste persone ha una valenza economica importante e le famiglie molto spesso non riescono a soddisfare le esigenze, anche le più elementari. Anche mantenere gli anziani in una casa di riposo ha un costo e dunque bisogna che a livello regionale si risolva il problema dando un aiuto sostanziale”. Idee chiare per Maria Grazia Salaris, la quale aveva un’attività commerciale ed ora si occupa totalmente di portare avanti il suo disegno politico.