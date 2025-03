Operazione nostalgia, il solitario Windows reintrodotto nelle versioni SO 10 e 11

I solitari da fare con carte da gioco sono un passatempo amato e praticato da sempre. Con l’innovazione tecnologica, grazie ai giochi di carte gratis online, questo svago è disponibile anche su dispositivi quali il Personal Computer o lo Smartphone. L’introduzione di questi giochi in formato digitale è da attribuirsi al sistema operativo Windows già a partire dalla versione 3.0

Che si amino o meno i sistemi operativi della casa con sede a Redmond occorre però dare atto a Microsoft di avere avuto una buona intuizione nell’avere dotato la propria piattaforma anche di software con funzione di svago. Il gioco è stato sviluppato nel 1989 dall'allora stagista Wes Cherry mentre il mazzo di carte è stato progettato dalla designer Susan Kare.

In realtà la funzione del gioco non era solo ludica ma serviva a permettere di familiarizzare con il mouse in un periodo in cui molti utenti avevano ancora scarsa familiarità con le nuove interfacce grafiche e ancor più con le nuove tecnologie.

A partire dal sistema operativo Windows 8.0 il Solitario, basato sul gioco di carte Klondike, non è stato più reso disponibile in modo nativo, anche se era comunque possibile scaricare e installare una versione del gioco. Solitario è stato poi reintrodotto in Window 10 e 11 come giusto riconoscimento di un passatempo particolarmente amato e che è pure entrato nella Hall of Fame dei giochi nel 2019.

Il nome "Klondike" del solitario deriva dalla famosa corsa all'oro del Klondike avvenuta nel territorio dello Yukon in Canada. Questo tipo di solitario è diventato il più conosciuto e diffuso grazie alla sua semplicità e al fatto che poteva essere giocato da un singolo giocatore, fornendo un modo divertente e rilassante per passare il tempo.

Il Klondike è una regione situata nel territorio dello Yukon, in Canada. È famosa per la corsa all'oro del Klondike, avvenuta tra il 1896 e il 1899, quando migliaia di cercatori d'oro si riversarono nella zona in cerca di fortuna, la relazione tra il gioco e la località è dovuta al fatto che molti di questi erano cercatori d’oro solitari. La regione è caratterizzata da un terreno montagnoso e da un clima rigido, ma è diventata leggendaria per le sue ricchezze aurifere scoperte lungo il fiume.

Nella saga di Disney sui paperi, creata dal leggendario fumettista Carl Barks, Zio Paperone (Scrooge McDuck) è uno dei personaggi più amati e iconici. Le sue avventure e la sua storia personale hanno affascinato generazioni di lettori. Uno degli elementi ricorrenti nelle storie di Zio Paperone è il Klondike dove ha ottenuto gran parte della sua enorme fortuna.

Questa fase della sua vita è narrata con dovizia di particolari nei fumetti, in cui vediamo un giovane Paperone affrontare le rigide condizioni climatiche e le sfide della vita da cercatore. È lì che il personaggio sviluppa molte delle sue caratteristiche distintive, come la sua determinazione, la sua astuzia e il suo spirito indomito.