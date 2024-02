Il mito di Poseidone Re del Mare resiste ancora oggi

Il mito di Poseidone, anche conosciuto con il nome romano di Nettuno, resiste ancora oggi ed è ancora più solido per chi vive al mare. Dio del mare, dei terremoti e dei cavalli, è una delle figure più complesse della mitologia greca e il suo culto era particolarmente sentito nelle città marinare, che si affidavano alla sua clemenza durante i viaggi e la pesca.

Figlio di Crono e Rea, titani che regnavano sull'universo prima dell'avvento degli dei dell'Olimpo, fu salvato, insieme ad Ade, dal fratello Zeus, con il quale divise il mondo, ognuno con il dominio su terra, acqua e inferi. A Poseidone si deve la creazione del cavallo, animale possente e docile, donato agli uomini per aiutarli nelle loro attività, anche se le storie intorno a lui sono soprattutto di rabbia e distruzione.

Sono numerosi i miti che raccontano la figura di Poseidone come un Dio belligerante e vendicativo. Tra i più noti ricordiamo la distruzione di Troia, nella quale inviò un mostro marino come vendetta verso il re Laomedonte, reo di non aver pagato il tributo per la costruzione delle mura della città; oppure il rapimento di Demetra, dea dell’agricoltura, della quale Poseidone si innamorò al punto da rapirla; o ancora la disputa con la dea Atena per avere il nome della città di Atene, poi vinta dalla dea della saggezza e della guerra.

La forza di Poseidone si deve anche al tridente, un'arma potentissima capace di scatenare tempeste, terremoti e maremoti. D’altronde, l’elemento del mare e dell’acqua è considerato sia fonte di vita che di distruzione. La sua storia e i suoi miti hanno ispirato numerosi artisti, scrittori, poeti e, recentemente, anche registi e creatori di videogiochi.

Ad esempio, nella cinematografia moderna lo abbiamo visto nella saga di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, e se ne parla anche nei Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, o nelle serie animate Zig & Sharko, Hercules e I Cavalieri dello Zodiaco, ma anche nel manga Record of Ragnarok e nei videogiochi God of War 3 e The Ocean Hunter. Tra le nuove slot disponibili online va ricordata Poseidon, altro esempio di connubio tra mito e giochi online.

Si tratta di una slot Megaways realizzata dalla casa di produzione MicroGaming in collaborazione con Triple Edge Studios, caratterizzata da 6 rulli e fino a 117.649 modi per vincere. In Poseidon Ancient Fortunes verrai trascinato negli abissi marini, dove troverai proprio il Dio del mare ad attenderti tra i suoi ricchi tesori. Con 4 jackpot diversi, 3 funzioni speciali, 4 scatter per 12 free spim e una vincita massima fino a 18.720 volte la puntata non troverai prodotto migliore.

La slot è disponibile sia in formato gratuito di prova, anche per utenti non registrati, che nella versione adattata per dispositivi mobile quali smartphone e tablet, fruibile senza la necessità di scaricare e installare applicazioni esterne.

Un’altra slot, altrettanto valida, è realizzata da GST ed ha il titolo di Poseidon. Si tratta di una macchinetta con 20 linee di vincita e un’alta volatilità, con funzioni speciali Free Spins, Bonus Game, Puntate Aggiuntive e Wild Espanso. Anche questa disponibile sia per dispositivi mobile che in prova gratuita, può essere giocata nei migliori casino online, così come Book of Poseidon, altro esempio di slot machine dedicata al Dio del mare.

Book of Poseidon è un gioco realizzato da Booming Games con una griglia 5x3 e 10 linee di pagamento fisse. I simboli, che comprendono delfini, piovre e tartarughe marine, sono accompagnati da Wild, Scatter e Giri Gratuiti. Book of Poseidon si caratterizza per l’RTP del 95,68% e per la vincita massima pari a cinquemila volte (5.000x) la puntata iniziale. Dunque, i titoli legati al mito di Poseidone sono numerosi, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.