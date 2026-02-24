L'inglese avanza, il dialetto scompare. In Sardegna lo usa solo lo zero virgola

In quarant'anni l'uso delle parlate locali in famiglia è crollato dal 32 al 9 per cento. Sette italiani su dieci conoscono un idioma straniero. Calabria, Sicilia e Veneto restano le ultime roccaforti. Nell'Isola il 55 per cento sceglie l'italiano e la lingua identitaria abbandona le case.

di Simone Arbus

L'italiano sfratta il dialetto dal salotto di casa. I numeri dell'Istat fotografano un Paese che cambia vocabolario. In meno di quarant'anni, le parlate locali hanno perso la voce.

Il crollo in quarant'anni Alla fine degli anni Ottanta, quasi un italiano su tre (il 32 per cento) parlava in dialetto tra le mura domestiche. Era la spina dorsale della comunicazione quotidiana. Il bollettino del 2024 abbassa la quota al 9,6 per cento. Un calo che archivia un patrimonio le cui radici affondano nel crollo dell'Impero Romano.

L'inglese e le tre roccaforti Mentre le parlate locali arretrano, avanzano gli idiomi esteri. Oltre il 70 per cento degli italiani mastica almeno una lingua straniera. L'inglese comanda la classifica. La mappa della Penisola traccia i confini della resistenza. Calabria, Sicilia e Veneto restano le ultime vere roccaforti. Lì il dialetto tiene le posizioni.

I numeri della Sardegna I dati dell'Isola segnano un solco netto. Oltre il 55 per cento dei sardi preferisce esprimersi in italiano. L'uso del dialetto crolla allo 0,6 per cento. I numeri certificano la caduta libera.