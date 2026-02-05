Attualità Manifestazione di interesse della Regione Sardegna per un nuovo Direttore Generale dell'assessorato regionale alla Sanità

Manifestazione di interesse, a tamburo battente, della Regione Sardegna per un nuovo Direttore Generale dell'assessorato regionale alla Sanità. La Presidente Alessandra Todde per procedere al conclamato "cambio di passo", dopo Bartolazzi, ha necessità di un nuovo Dg. Oppo quindi lascerà il suo posto. E le sue dimissioni dovrebbero essere già nelle mani della Presidente. Non ci sono indiscrezioni sul nome del sostituto. Ma questo è un atto importante per procedere alla riorganizzazione della struttura assessoriale in conseguenza dell'interim di Alessandra Todde. La manifestazione di interesse scade l'8 febbraio. E comunque altre sostituzioni avverranno, o dovrebbero avvenire, nei prossimi giorni ai vertici dell'assessorato. Mario Guerrini.