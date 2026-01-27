Alghero: Il pasticciaccio di Sant'Anna. Se l'esattore fa politica, la politica ha abdicato

La guerra della Secal svela il nervo scoperto dell'amministrazione. Daga ha ragione sul principio ("pagare è civiltà"), ma il Comune sbaglia il metodo: usare la partecipata come scudo è un errore istituzionale. L'amministrazione decida: stop o avanti, ma ci metta la faccia.

ALGHERO – C’è una regola aurea nelle amministrazioni pubbliche: la politica decide, la tecnica esegue. Quando questo confine si confonde, quando il "braccio armato" si mette a fare dichiarazioni stampa e la "mente politica" si trincera dietro i tecnicismi, allora siamo davanti a un cortocircuito. È esattamente quello che sta accadendo ad Alghero sulla questione Secal.

Partiamo dai fondamentali, perché in mezzo alle urla sulla "macelleria sociale" della destra e alle lezioni di "equità fiscale" della sinistra, si è persa la bussola del diritto. La Secal è una società in house. Lo dice il suo statuto all’articolo 1 : è "subordinata in via gerarchica alla proprietà pubblica". Tradotto dal giuridichese: il padrone è il Comune, anzi, il Sindaco in quanto rappresentante del Socio Unico. La Secal è un organo tecnico. Il suo compito è incassare, non filosofeggiare. Non deve "parlare", deve agire.

E invece, cosa abbiamo visto? Un Consiglio di Amministrazione che scende nell'agone politico con un comunicato stampa per ribattere all'opposizione, spiegando che la rottamazione non è ancora legge. Tutto vero, per carità. Ma è opportuno? No. Uscire con una nota dai toni così marcati ha prestato il fianco all'affondo di Forza Italia, che ha avuto gioco facile nel definire la partecipata una "foglia di fico" per coprire le nudità decisionali della Giunta. Se la Secal parla come un assessore aggiunto, legittima il sospetto che l'Assessore vero si stia nascondendo.

Diciamolo con chiarezza: fermare la riscossione non è a discrezione della Secal. Se i dirigenti della società fermassero le macchine di loro iniziativa, risponderebbero di danno erariale. L’unico che può premere il tasto "pausa" è il Socio Unico. Se l'amministrazione Cacciotto ritiene che i pignoramenti siano inopportuni, faccia un atto di indirizzo. Scriva: "Cari signori, fermatevi per 60 giorni in attesa degli atti utili per aderire alla rottamazione". Se non lo fa, la Secal deve andare avanti. Delle due, l'una. Tertium non datur. Il fatto che si tiri dritto è, dunque, una scelta politica precisa. Legittima? Assolutamente sì. Popolare? Assolutamente no. Ma la politica è l'arte di scegliere, non di farsi scudo con i comunicati dei tecnici.

E qui veniamo al nocciolo della questione, quello sollevato da Enrico Daga. L’Assessore alle Finanze ha tracciato la linea del Piave sui social: "Difendere chi non paga non è giustizia sociale. È far pagare sempre gli stessi. Governare non è promettere scorciatoie a chi si è nascosto. Governare è tenere accesa la città, anche quando costa consenso". Il tributo, come insegnano i manuali di diritto è "un'obbligazione pecuniaria... avente la funzione di reperire entrate pubbliche attraverso cui realizzare il riparto delle spese tra consociati". È come le spese condominiali. Nessuno le paga col sorriso, ma se il vicino del piano di sopra non versa la quota, prima o poi l'ascensore si ferma anche per te.

Il problema di Alghero non è la riscossione in sé, che è un atto di civiltà e di giustizia verso chi paga (spesso i soliti noti, pensionati e dipendenti). Il problema è la narrazione e la responsabilità. La destra (FdI, Lega, FI) fa il suo mestiere gridando allo scandalo dei conti bloccati. La sinistra (PD, Daga) fa il suo mestiere difendendo il bilancio. Chi ha sbagliato mestiere, in questa settimana convulsa, è chi ha permesso che una società tecnica diventasse un attore politico. Il Sindaco Cacciotto e l'Assessore Daga si assumano l'onere impopolare della loro fermezza: dicano alla città "noi riscuotiamo perché è giusto e perché la legge sulla rottamazione oggi non c'è". Senza mandare avanti il CdA della Secal. Ai posteri l'ardua sentenza, certo. Ma ai cittadini, oggi, spetta almeno la chiarezza dei ruoli.