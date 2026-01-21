Attualità L'osservatorio di Guerrini: I "cespugli" del campo largo

I "cespugli". Del Campo Largo in Sardegna. Sono in fibrillazione. Ufficialmente sono silenti. Ma dietro le quinte rumoreggiano. C'è molto malumore sull'organigramma dei nuovi Dg della Sanità. Il richiamo a esponenti del periodo sardista-salviniano ha creato sconcerto, delusione e amarezza. E l'insofferenza è palpabile. Anche se nessuno lo ammette ufficialmente. C'è preoccupazione per le mosse della Presidente Alessandra Todde, in vista delle ormai imminenti designazioni dei tre manager ancora mancanti. La realtà è che i partiti più piccoli del Campo Largo vedono con forte insofferenza l'organigramma in via di completamento. È chiaro che non si avrà una squadra compatta. Ci sarà un team con varie teste. Mentre emerge con sempre più chiarezza che la vecchia guardia legata a Solinas e al suo Circo Magico stia facendo leva sulle sue influenze per rendere vita difficile all'assessore ad Alessandra Todde, assessore ad interim. La sensazione è che la Presidente si senta indebolita dalle ultime sentenze. E stia subendo le pressioni inevitabili del Pd. Proprio le prossime e ultime nomine dei DG potrebbero far venire allo scoperto le pulsioni dei cespugli della maggioranza e di alcuni esponenti dello stesso gruppo pentastellato. Mario Guerrini.