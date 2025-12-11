Attualità L'osservatorio di Guerrini: La politica sarda

Cagliari. La politica sarda. E lo scontro Todde-PD. Con linguaggio mafioso, che rende pienamente l'idea, si direbbe che si sia giunti ai "materassi". Cioè, lo scontro è diventato feroce. In ballo non c'è solo l'Egas (ente di controllo idrico). Dove la Todde vota un uomo di cdx (Albieri). C'è anche la Sanità. In cui la leader 5Stelle, dopo aver assunto l'interim conseguente alla cacciata di Bartolazzi, ha già nominato un nuovo Capo di Gabinetto. Si tratta di Stefano Ferreli, un suo giovane fedelissimo, che prende il posto di Cinzia Pilo. C'è un altro dettaglio che spiega il clima. Ieri era in programma alle 18 la Commissione Sanità, dove era previsto l'intervento della Todde, in qualità di neo assessore. Ma la Presidente avrebbe comunicato di non poter partecipare perché in partenza per Roma, per impegni ministeriali. Chiedendo quindi il rinvio. La responsabile della Commissione, Carla Fundoni (Pd), ha invece ugualmente mantenuto la convocazione. Nomostante mancassero tutti i componenti della maggioranza. Erano presenti a quel punto solo i rappresentanti di opposizione. È stata ignorata la richiesta di rinvio della Governatrice. Per capire la dinamica dello scontro bisogna ricordare la connotazione del potere tra i democratici. Chi comanda sono i capi corrente, Antonello Cabras e Paolo Fadda. Nessuno dei due ha incarichi istituzionali o politici. Sono i due grandi vecchi del partito. Non a caso la Schlein parla di "capibastone e cacicchi". Il neo segretario regionale Silvio Lai, il capogruppo Roberto Deriu, lo stesso Presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini, Carla Fundoni sono solo pedine dei capicorrente. E, del resto, sulla Sanità la posizione Pd pare fortemente a sostegno delle iniziative dell'imprenditoria privata, come ho documentato con report fotografici appena un paio di giorni fa. Non è una battaglia ideologica. È una battaglia di potere e di poteri. Sull'Egas in palio non c'è la presidenza dell'Ente ma il temuto passaggio dell'acqua da servizio pubblico (che la Todde difende anche facendo patti con il diavolo) a gestione privata. Con il colosso spagnolo Acciona diretto interessato. Cioè l'acqua potrebbe essere gestita da un imprenditore privato. Addirittura straniero. Mario Guerrini.