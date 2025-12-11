L'osservatorio di Guerrini: Armando Bartolazzi si è congedato sbattendo la porta

Cagliari. Armando Bartolazzi, fresco ex assessore alla Sanità della Sardegna, si è congedato sbattendo la porta. Ha detto che nell'Isola

per la Sanità bisogna chiamare "gente competente, da fuori". Una espressione che ha indispettito tutto l'ambiente medico. Senza polemizzare (sarebbe troppo facile) do una immediata risposta a Bartolazzi. Prendo spunto da un servizio pubblicato stamane dall'Unione Sarda. Riguarda le nuove cure contro il tumore prostatico. Nella struttura complessa di medicina nucleare del Brotzu di Cagliari è stata da poco applicata "una terapia di precisione con risultati straordinari". Il direttore, Michele Boero, ha sottolineato i successi ottenuti nel suo reparto. La medicina e i medici in Sardegna funzionano. È la mano politica che ha provocato il disastro di questi ultimi venti anni. E a cui ha dato il colpo finale in maniera devastante il quinquennio sardista-salviniano. Suggerisco proprio ai politici, se decideranno in futuro di importare dalla penisola altri salvatori della patria, di fare loro un test di umiltà. Mario Guerrini.