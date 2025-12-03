L'osservatorio di Guerrini: Lo scandalo degli speculatori politi nella sanità privata

Cagliari. Lo scandalo degli speculatori politici nella Sanità privata. Diversi esponenti di primo piano della classe dirigente sarda hanno quote di partecipazione in aziende private nel sistema salute. I loro nomi sono sulla bocca di tutti. E intanto la Sanità pubblica vede ridotti i finanziamenti dello Stato. Con funzioni e servizi del SSN che vengono chiusi o ridotti nelle corsie ospedaliere. E passano per competenza alle strutture private. Che funzionano con l'efficienza che una volta era della Sanità pubblica. E, non a caso, i centri di Sanità privata fioriscono come funghi, rappresentando un modello di operatività oggi in buona parte dimenticato nel pubblico. Proprio in questi giorni un nuovo complesso sanitario privato, quindi a pagamento, è pubblicizzato con bella promozione. Vantando addirittura la partnership del Cagliari Calcio. Il segnale è chiaro e preciso. Per curarsi bisogna pagare. Il gioiello della Sanità pubblica gratuita invidiato in tutto il mondo è stato sopraffatto dal privato. E a guadagnarci sono anche personaggi della politica, che hanno ruoli importanti e operano in facciata per migliorare la Sanità Pubblica (!). Prima di tutto gli affari. Predicando bene e razzolando male. Magari con prestanome. I nomi? Sono ben conosciuti. È tutto lecito (forse) ma, verosimilmente, terribilmente immorale. Mario Guerrini.