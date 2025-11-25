Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il "nipote" dell'onorevole Desirée Manca

Il "nipote". Dell'onorevole Desirée Manca (5Stelle). Vulcanica assessora al lavoro della Regione Sardegna. Partecipa ad un concorso per l'assunzione di 37 unità di categoria B in Aspal, ente sotto l'influenza proprio dell'assessorato al Lavoro. Ovviamente la sua presenza ha scatenato sul web fior di polemiche. Anche perché il bando, secondo un esposto presentato agli organi competenti (Procura, Corte dei conti etc.), ha subito in corsa alcuni correttivi giudicati sospetti. Tra l'altro c'è una clausola che attira l'attenzione: l'aver lavorato in Aspal costituisce titolo preminente rispetto agli altri partecipanti. E il "nipote" dell'on. Manca, secondo l'esposto che appare sul web, avrebbe lavorato nell'ente per appena una settimana. Perché poi il ragazzo si sarebbe dimesso. Ma questa breve presenza gli garantirebbe posizioni vantaggiose. Insomma, un bel pasticcio su cui l'Assessora dovrà in ogni caso fare chiarezza. Come si ricorderà Desirée Manca alle ultime elezioni è stata il consigliere regionale più votato. Mario Guerrini.