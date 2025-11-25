Attualità L'osservatorio di Guerrini: Le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto

Le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque avrebbe scritto "Niente di nuovo sul fronte occidentale". Ed in effetti, a spoglio ancora in corso ma a risultato già acquisito, nulla è cambiato nello scenario delle tre Regioni. Il Campo Largo mantiene Campania e Puglia, la Lega il Veneto. Però ci sono novità sui presidenti. In Campania finisce l'era De Luca ed arriva Roberto Fico, 5 Stelle, già Presidente della Camera. In Puglia termina il regno Pd di Michele Emiliano e comincia quello del collega di partito Antonio Decaro. In Veneto, obtorto collo, Luca Zaia ha dovuto lasciare spazio al giovane deputato leghista Alberto Stefani. Due a uno, quindi, per il Campo Largo. Ma chi può veramente gridare al successo sono i 5Stelle, che ottengono il secondo Governatore, dopo la sarda Alessandra Todde. Giuseppe Conte può essere soddisfatto. Mario Guerrini.