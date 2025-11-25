Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'Europa della pace...

L'Europa della pace, della libertà, della solidarietà. Ora è diventata guerrafondaia. Chi spinge al riarmo, come ben sappiamo, è una leader tedesca, Ursula Von del Leyen, presidente della Commissione Europea. C'è un dato ufficiale che, come ho già detto molte volte, spiega la corsa agli armamenti. Lo rivela il Sole 24 Ore: negli ultimi 9 mesi l'industria automobilistica della Germania ha, suo malgrado, dovuto procedere a 49 mila licenziamenti. E altre migliaia sono all'orizzonte. Mentre le auto cinesi spopolano: sono accattivanti e costano almeno la metà. Se non addirittura un terzo a parità di modello. Carri armati, cannoni, missili, droni militari e via dicendo sono la giusta soluzione al problema per i tedeschi. Un bel futuro per il Vecchio Continente. Culla della civiltà e delle guerre mondiali. Mario Guerrini.