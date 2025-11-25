Attualità L'osservatorio di Guerrini: La politica allontana i cittadini dalle urne

La politica allontana i cittadini dalle urne. Questo è il senso della prima giornata di votazioni per le regionali in Campania, Puglia e Veneto. Hanno diritto al voto 13 milioni di italiani. L'affluenza è in calo vistoso ovunque. In Campania è del 7%, in Puglia del 10 per cento, in Veneto addirittura del 13 per cento. Si vota ancora oggi dalle 7 alle 15. Ma il passo ormai è quello. La realtà è che la politica dà di sé ogni giorno, giorno dopo giorno, una immagine deprimente. Tra scandali, corruzione, magna magna, volti stantii, nessun messaggio nuovo, nessun leader che parli al cuore della gente. I soliti nomi con le solite chiacchiere. Il risultato è l'impoverimento di quello strumento democratico che è il voto. Si va ai seggi pieni di sconforto perché "tanto non cambia niente". Il potere pensa soltanto a sistemare sé stesso. Basta vedere i nomi dei candidati alla Presidenza nelle tre Regioni di primissimo piano del Belpaese. È il fallimento di una classe dirigente che usa da decenni gli stessi schemi e le stesse filosofie. Mentre i problemi restano insoluti. Anzi, scivolano in una china desolante. Il popolo è stanco e depresso. È una incapacità di visione impressionante. Chi vincerà farà come prima. Occupazione di poltrone e spesa delle risorse pubbliche con le vecchie logiche. E sistemazione degli amici e degli amici degli amici. Mario Guerrini.