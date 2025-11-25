Attualità L'osservatorio di Guerrini: Altra tegola corruzione sul cdx sardo?

Altra tegola corruzione sul cdx sardo? Pare proprio di sì. La lancia il Fatto Quotidiano. Sono gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Genova sui viaggi gratis sui traghetti Moby (ex Tirrenia). Nel mirino ci sono circa 34 mila biglietti gratis concessi dagli armatori Onorato ad una serie di Vip dai quali - secondo l'ipotesi dei Pm liguri - in cambio la Compagnia di Navigazione si aspettava "benefici" di vario genere. Sono per ora 126 le persone iscritte nell'elenco degli indagati. Vengono fatti i primi nomi, con l'accusa di corruzione. Ci sono intanto lo stesso fondatore del Gruppo, Vincenzo Onorato, ed i figli Alessandro e Achille. E poi - cita il giornale - anche Roberto Isidoro attuale vice Capo di Gabinetto del Ministro Salvini (assolutamente estraneo all'inchiesta). Tra i nomi eccellenti del cdx sardo spunta clamorosamente - secondo fonti del Mio Osservatorio - anche quello del sindaco di Olbia Settimo Nizzi (Forza Italia). Nizzi è un nome di rilievo della nomenclatura degli Azzurri. Alcune settimane fa è stato eletto presidente della Provincia della Gallura. È considerato uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia per la presidenza della Regione alle future elezioni in Sardegna. Da sottolineare che sulla stessa vicenda venne fatto, ad aprile, anche il nome dell'ex Governatore Christian Solinas e della moglie. Solinas dichiarò di non essere coinvolto, sostenendo che quei viaggi erano del tutto "regolari". L'indagine della magistratura ligure è ancora aperta. Mario Guerrini.